Jorge, decizie radicală înainte să plece în vacanță! Artistul a făcut totul public abia după ce s-a întors acasă: „Ceva ce nu mai făcusem”

Jorge și familia sa au fost recent plecați în vacanță în Turcia. Artistul și-a luat soția și cei trei copii și au petrecut momente de relaxare și răsfăț la un hotel de lux, la ultra all inclusive.

Jorge și-a propus să renunțe la social media în vacanță

Acesta și-a făcut o promisiune înainte să plece spre destinația sa și chiar a respectat-o. Iată despre ce este Vorba!

Chiar dacă Jorge era destul de activ în mediul online, de această dată lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. În urmă cu puțin timp, artistul și-a luat soția și cei trei copii și au plecat spre destinația lor preferată, Turcia. Aceștia au petrecut clipe de vis împreună, s-au relaxat și au decis să nu facă nici o postare din vacanță. Cântărețul a lăsat telefonul deoparte și a petrecut timp de calitate și ar vrea ca această experiență să se repete. Acesta este de părere că social media a cam „dresat” oamenii. Se pare că Jorge a pornit chiar și o campanie fără postări din vacanță, care și-ar dori să ajungă la cât mai multe persoane.

„ Prima vacanță fără postări…m-am relaxat o săptămână alături de soție și copii. Ceva ce nu mai făcusem de mult…mă rog…niciodată. Să las telefonul deoparte și să nu fac nicio postare din vacanță. Adevărul e că prea ne-au “dresat” ăștia cu social media. #farapostaridinvacanta”, a scris artistul și prezentatorul TV pe Instagram.

Jorge, provocare pentru toți urmăritorii lui

După ce s-a întors din vacanță și intențiile lui au devenit publice, Jorge a fost întrebat de un reporter dacă nu se teme că îi vor sări oamenii în cap. Artistul a dezvăluit că acest trend este mai mult o provocare, pentru a vedea cât rezistă fiecare.

„ Am avut o vacanță liniștită alături de copii. Am fost cu toți 3 copiii și am vrut să le acord toată atenția. Am făcut doar ce au vrut ei. Asta e trendul meu #farapostaridinvacanta. Să vă văd câte/câți rezistați. Eu mi-am propus să văd cât rezist! Am ales din nou Turcia pentru copii. E totul la îndemână, relaxare, plajă, entertainment, kids club, de toate…”, a povestit Jorge pentru Click.ro!