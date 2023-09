Jucător pentru naționala din Kosovo:„Meciul s-a încheiat normal și nimeni n-a fost penalizat”. Cum comentează fotbalistul de la adversara României evenimentele care au avut loc în timpul partidei

In articol:

În timpul meciului România-Kosovo, suporterii echipei antrenate de Edward Iordănescu au afișat un afiș care conținea un mesaj cu tentă politică, mai exact „Kosovo e Serbia”. Acest lucru a dus la întreruperea partidei pentru circa 50 de minute.

Acțiunea grupuljui „Uniți sub tricolor” a fost criticată atât de oamenii din fotbalul românesc, cât și persoane din Kosovo.

Ce a declarat jucătorul lui kosovar

Unul dintre jucătorii kosovarilor, care a evoluat în partida contra României, a comentat acest incident. Potrivit Sport.ro, care indică drept sursă publicația Telegrafi, Fidan Aliti a spus, printre altele, și că:„Văzând lucrurile acum, ar fi fost decizia corectă să rămânem în vestiar iar meciul să se suspende. Atunci am fi avut o reacție pe măsură. Meciul s-a încheiat normal și nimeni nu a fost penalizat. În pauză am ținut o ședină tactică, pentru că până în acel moment am fost mai buni decât România și aveam meciul sub control”.

Apoi, același fotbalist, conform surselor menționate anterior, a făcut și câteva comentarii despre felul în care a fost arbitrat acest meci.

Fidan Aliti consideră că centralul a luat decizii doar în defavoarea selecționatei din Kosovo. A spus că nu momentul în care Muriqi a fost eliminat a fost „ridicol”.

Fotbalistul a speicifcat și faptul că echipa se aștepta să fie huiduită, însă consideră că ceea ce au făcut suporterii români a depășit limita.

Programul ambelor echipe naționale

Meciul s-a terminat cu victoria României, „tricolorii” învingând cu scorul de 2-0, cei care au marcat au fost Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă.

Echipa națională antrenată de Edi Iordănescu mai are de jucat patru partide: contra Belarusului (12 octombrie); împotriva Andorrei (15 octombrie); cu Israel (18 noiembrie) și returul cu Elveția (21 noiembrie).

Nicolae Stanciu la echipa națională [Sursa foto: Profimedia]

Fix în aceleași zile va avea ultimele meciuri și selecționata din Kosovo.

Adversarii, în ordine cronologică, sunt: Andorra, Israel, Elveția și Belarus.

În acest moment, diferența de puncte dintre România și Kosovo este de 8 puncte, avantajul fiind de partea „tricolorilor”.