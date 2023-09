Jucătorul român criticat dur după ce Gaziantep a pierdut cu 2-0 în fața lui Kayserispor! Declarațiile lui Marius Șumudică și ale conducerii clubului

In articol:

Tehnicianul român Marius Șumudică a preluat echipa turcă într-o situație critică, patru eșecuri în cele patru partide disputate în campionat de Gaziantep. De la preluarea băncii tehnice de către antrenorul român, formația a mai încasat o înfrângere, 0-2 cu Kayserispor.

Alexandru Maxim criticat dur de turci

După spusele jurnaliștilor din Turcia, Alexandru Maxim a dezamăgit cu evoluția sa din meciul de sâmbătă, 16 septembrie, 0-2 cu Kayserispor.

„Alexandru Maxim a fost jalnic! Parcursul prost al lui Gaziantep pare că nu poate fi oprit.Evoluția lui Maxim în meci a fost ca un șoc pentru Gaziantep, care a pierdut cu 2-0 în fața Kayserispor. Fotbalistul român, care a ratat două ocazii clare în suprafața de pedeapsă a celor de la Kayserispor, a contribuit semnificativ la înfrângerea echipei sale”, au relevat turcii despre Maxim.

Intervenția conducerii lui Gaziantep după debutul nefavorabil al lui Șumudică

După ultimul eșec înregistrat de echipă în campionatul Turciei, Super Lig, președintele lui Gaziantep, Memik Yilmaz, a ieșit în față și a precizat în mod public că are toată încrederea în staff-ul tehnic și în jucători și că speră ca echipa să își revină

în cel mai scurt timp cu putință.

Oficialul clubului a mai adăugat că datorită neparticipării din campionat din cauza cutremurelor devastatoare din Turcia de anul trecut, a cântărit semnificat la forma echipei din startul noului sezon.

„Am stat departe de campionat șapte luni după cutremure. Totuși, am arătat ca niște luptători în repriza secundă cu Kayserispor, iar asta ne face plini de speranță pe viitor. Trebuie să avem succes, trebuie să avem succes.

După ce Șumudică a preluat banca tehnică a echipei, am făcut câteva transferuri importante într-un timp scurt. Totuși, acești prieteni ai noștri nu au apucat să muncească total cu echipa.

Suntem conștienți că acest proces durează. Credem în staff-ul tehnic și în jucătorii noștri. Sper să îi facem pe fani din nou fericiți și să câștigăm cu Istanbulspor”, a spus Memik Yilmaz, potrivit gazianetpfk.org.

Reacția lui Marius Șumudică după debutul stângaci

La finalul partidei, Marius Șumudic a declarat că a fost un timp mult prea scurt pentru a face schimbări radicale la echipă, iar jucătorii transferați s-au ridicat la nivelul așteptărilor, deși nu au înscris.

„I don't have baghet, magic baghet to transform the team” (n.r. Nu am o baghetă magică să transform echipa atât de rapid). Maxim a jucat bine, dar trebuie să înscrie, e printre cei mai buni jucători din campionat. Junior Morais a jucat şi el foarte bine, Denis Drăguş la fel”, a spus Şumudică, la conferinţa de presă.

Gaziantep rămâne în continuare fără punct în cele cinci etape disputate, fiind ultima clasată în campionatul Turciei.

„Am jucat foarte bine în prima repriză. Am ajuns de multe ori în poziţii de a marca, am fi putut să o facem, dar nu am reuşit.

A fost imposibil să marcăm. Am avut mai multe cornere, mai multe lovituri libere şi mai multe şuturi, dar nu am înscris. Trebuia să ne arătăm calitatea.

Trebuie să ne îmbunătăţim jocul, i-am antrenat doar cinci zile şi am făcut deja patru transferuri. Nu va fi uşor.

A fost o presiune foarte mare pe Kayseri şi nu au putut să iasă jumătatea lor în primele 20 de minute. Când începi meciul cu penalty devine foarte dificil. Toată lumea trebuie să se trezească!

Cine vrea să îşi dea sufletul pe teren trebuie să facă sacrificii. Trebuie să luăm trei puncte în meciul viitor”, a mai adăugt Şumudică, conform celor de la ntvspor.net.