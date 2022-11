Judecătorii au decis, în cazul Lidiei Buble! Artista a fost condamnată la un an de închisoare cu suspendare, pentru dare de mită

In articol:

Tribunalul București a decis astăzi, 17 noiembrie, pedeapsa Lidiei Buble în dosarul în care este acuzată că a mituit doi agenți de poliție. Judecătorii au condamnat-o pe artistă la un an de închisoare cu suspendare. Sentința nu este definitivă.

Lidia Buble, sentință de un an de închisoare cu suspendare pentru dare de mită

Lidia Buble a ajuns din nou în fața magistraților, în dosarul în care este acuzată de dare de mită. Totul a început în luna februarie, anul trecut, când artista a fost oprită de doi agenți de poliție, pentru un control de rutină. La acea vreme, în țara noastră erau impuse mai multe restricții din cauza pandemiei, iar cântăreața ar fi trebuit să aibă la ea o declarație pe proprie răspundere. Cum nu a putut prezenta un astfel de document, Lidia Buble s-a gândit că ar putea scăpa de sancțiune.

La sfatul unui apropiat, le-a oferit 900 de lei mită agenților, dar gestul a costat-o scump. DIICOT a intrat pe fir, iar fosta iubită a lui Răzvan Simion și cei doi polițiști au ajuns să dea explicații în fața judecătorilor: "Suma de bani primită de către inculpaţi cu titlu de mită a fost remisă de către o inculpată cercetată în cauză, atât cu scopul de a nu fi testată cu aparatul etilotest, cât şi pentru a nu fi sancţionată contravenţional, întrucât aceasta nu avea asupra sa declaraţia pe proprie răspundere necesară pentru deplasarea pe timp de noapte pe parcursul instituirii stării de alertă pe fondul pandemiei COVID-19, respectiv nu deţinea asupra sa documentele prevăzute la art. 35 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002, fapt ce constituia contravenţie conform art. art. 101 alin. (1) pct. 18 din acelaşi act normativ.", se arată în dosarul în care este acuzată Lidia Buble, relatează fanatik.ro.

Astăzi, 17 noiembrie, Tribunalul București a decis să o condamne pe Lidia Buble la un an de închisoare cu suspendare. Decizia nu este, însă, una definitivă, ci poate fi atacată în termen de 10 zile de la comunicare: "În baza de art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 75 alin. (2) lit. „a” şi „b” C. pen. cu aplicarea art. 396 alin. 10 c.pr.pen. condamnă inculpata BUBLE LIDIA, fiica lui ………………………………., la pedeapsa de 1 an închisoare pentru infracţiunea de dare de mită. În baza art. 91 c.pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, stabilind termen de încercare pe o durată de 2 ani. În baza art. 93 alin. 1 şi alin. 2 lit. b c.pen pe durata termenului de supraveghere, inculpata trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere şi obligaţii: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. f) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii în comunitate.", este decizia Tribunalului București, potrivit fanatik.ro.

