Ștefan Manloache, cunoscut drept ”prințișorul taxiurilor”, sau ex-ul Andreei Antonescu nu poate sta departe de tribunal. Acesta pare că are parte doar de ghinion.

Andreea Antonescu și Ștefan Manolache au format un cuplu timp de câteva luni de zile. Artista și iubitul ei păreau extrem de fericiți împreună, iar fotografiile și filmulețele pe care le publicau pe paginile lor de pe rețelele de socializare arătau că se distrau de minune atunci când erau amândoi. Tânărul o cunoscuse și pe Sienna, fiica artistei, și merseseră toți trei în vacanță la munte.

În urma despărțirii, Andreea Antoescu și Ștefan Manolache s-au sițiti nevoiți să-și expună punctele de vedere.

Astfel, Ștefan Manolache s-a adresat urmăritorilo, postând următorul mesaj: „Nu ne-am certat deloc, nu am avut nici măcar o discuție în contradictoriu. Singura discuție care ar fi putut s-o deranjeze a fost cu câteva zile înainte, când am fost la munte, erau și părinții mei și a venit vorba despre divorțul ei. Rămăsese ca mama s-o ajute cu actele, ea fiind avocat, să se rezolve situația.

Eu mi-am deschis niște afaceri la Iași și am căzut de acord să stăm o perioadă acolo, mai ales că și Sienna este plecată în America. După ce am gătit, am mâncat, dintr-odată mi-a zis ca a sunat-o Traian, fostul ei soț, în legătură cu speculațiile legate de sarcină și de acolo s-a schimbat total.”

Andreea Antonescu a publicat și ea un mesaj în urma despărțirii: „Niciodată să nu spui niciodată. De la bun început am stabilit că relația noastră o să se încheie în momentul în care nouă nu o să ne mai fie bine. În momentul în care n-am mai simțit că sunt acolo, am decis să pun punct. Nu a existat un motiv, o ceartă. Nici acum nu știu adevăratul motiv. Contrar tuturor zvonurilor despre Ștefan, eu n-am ce să îi reproșez acestui bărbat. S-a comportat incredibil de bine cu mine. Eu sunt o femeie determinată și duc vorbele la fapte.

Sunt sătulă de eticheta de amantă și vreau să duc acțiunea de divorț la capăt. Vreau să pun capăt acestei situații. În momentul în care am anunțat că divorțez am intenționat ca totul să se întâmple la notar, dar, recent, am aflat că pot să fac acest lucru în instanță și nu mai trebuie să-l aștept pe Traian să vină în România. Îmi caut un avocat bun pentru a duce la bun șfârșit această treabă. Traian nu face altceva decât să tărăgăneze această situație” .

Detaliile din litigiul în care a fost implicat Ștefan Manolache

Cancan.ro a publicat amănunte halucinante despre un litigiu în care este implicat Ștefan Manolache, fostul iubit al Andreei Antonescu.

Anul trecut, Ștefan a primit o amendă în urma unui incident petrecut când se afla la volan, ulterior contestând decizia polițiștilor în instanța de judecată.

După ce magistrații i-au respins cererea, ca fiind neîntemeiată, Ștefan Manolache a continuat să lupte pentru cauza în care credea el, în continuare făcând apel. Fără să fie de mirare, nici în această instanță nu a căștigat.

Conform cancan.ro, judecătorii de la Tribunalul București s-au pronunțat în cazul fostului Andreei Antonescu.

”Soluția pe scurt: Respinge apelul declarat de apelantul MANOLACHE ŞTEFAN-RĂZVAN, împotriva Sentinţei civile nr. 11482/21.11.2019 pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, în dosarul nr. 16524/300/2019, în contradictoriu cu intimata DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI – BRIGADA DE POLIŢIE RUTIERĂ, ca nefondat. Definitivă, potrivit art. 634 C.pr.civ., prin raportare la art. 483 alin. 2 teza finală C.pr.civ., coroborat cu art. 34 alin. 2 din OG nr. 2/2001. Prezenta hotărâre se va comunica părţilor, în copie, conform art. 427 C.pr.civ.”,au decis magistrații de la Tribunalul București.

Alte greșeli ale lui Ștefan Manolache

“Vreau să vă spun că am fost înşelată. Eu sunt foarte conştientă de faptul că multe dintre lucrurile frumoase care mi se întâmplă sunt datorită vouă, celor care mă urmăriţi, şi ştiu că sunteţi curioşi, aşa de fel, aşa că astăzi m-am gândit să vă spun nişte chestii. Este un sentiment nou pentru mine pentru că nu mi s-a mai întâmplat sau, cel puţin, nu am aflat până acum.

Mi se pare că, atunci când înşeli un om, s-o faci cu cap, să nu afle, pentru că, na, se mai întâmplă, dar, dacă nu afli, eşti super-Zen şi n-ai nicio treabă. Dar când afli şi vezi videouri şi poze şi te şochezi aşa… Fiecare îşi creează ce imagine vrea el, din păcate am o imagine aici în cap pe care nu pot să mi-o şterg deocamdată şi care mă scârbeşte, aşa, mă face să regret tot”, mărturisea Ioana Grama, o altă fostă a lui Ștefan Manolache, prietenilor virtuali, anul trecut.