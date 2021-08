Julie Mayaya și managerul ei, despărțire înainte de nuntă. "Eu când iubesc, iubesc cu toată ființa"

Julie Mayaya și Mihai Chirvase, pe vremea când formau un cuplu [Sursa foto: Instagram] 20:58, aug 7, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Julie Mayaya și managerul ei, Mihai Chirvase, trăiau o frumoasă poveste de dragoste și își făceau chiar și planuri de căsătorie, după ce bărbatul i-a cerut cântăreței să fie soția lui.

Lucrurile par să nu fi mers așa bine între ei, căci artista a anunțat că este singură de câteva luni.

Julie Mayaya s-a despărțit de cel care avea să îi devină soț

Cunoscuta cântăreață a dat cărțile pe față și a declarat, în cadrul unei apariții tv, că este singură în acest moment, la câteva luni de la despărțirea de fostul logodnic. De asemenea, tânăra a ținut să precizeze că a trecut foarte bine peste separare, chiar dacă a avut sentimente intense pentru Mihai: "Sunt singură de câteva luni bune și mă simt foarte bine așa! Eu când iubesc, iubesc cu toată ființa.", a declarat Julie, în cadrul unei emisiuni tv.

Destrămarea cuplului i-a luat prin surprindere și pe fanii cântăreței, mai ales că cei doi foști îndrăgostiți aveau planuri de nuntă după cererea în căsătorie, chiar dacă nu prea credeau în actul în sine: "Treaba cu căsătoria nu am privit-o niciodată ca pe o necesitate. Cred că există iubire și fără acel act, care să-mi spună mie că relația noastră e validă. Relația dintre doi oameni e frumoasă (sau nu), iar asta depinde doar de cei doi. Dacă va fi să ne căsătorim, nu aș vrea să avem o nuntă ca-n povești de 3 zile și 3 nopți, cu fast și cu sute de invitați. Va fi, probabil, o petrecere între prieteni pe malul mării.", declara Julie Mayaya cu un an în urmă, pentru Click.ro.

Julie Mayaya[Sursa foto: Instagram]

Cererea în căsătorie a fost cu peripeții

Julie Mayaya a fost cerută în căsătorie în anul 2018 de către managerul ei, Mihai Chirvase.

Artista a avut parte de clipe de neuitat, pentru că bărbatul i-a pus marea întrebare în timp ce făceau parasailing deasupra Mării Egee.

Din cauza emoțiilor de nedescris însă, cei doi au scăpat inelul în apă, iar cântăreața a povestit, amuzată, că mai așteaptă încă o cerere, pentru a se putea bucura de bijuterie: "Cererea a avut loc în vara anului 2018 și a fost una specială, emoționantă și chiar cu peripeții. S-a întâmplat în vacanță, când făceam parasailing deasupra Mării Egee. Inelul a căzut, din păcate, în apă, așa că am decis să mai aștept o cerere în care inelul să ajungă la mine", dezvăluia Julie Mayaya la acel moment.