Juno, reacție neașteptată când a văzut-o pe Jo cu un alt bărbat! Artistul nu a trecut încă peste despărțire? "Era sănătos să rămânem în nebuniile noastre"

Juno este un artist foarte îndrăgit de public. Deși nu este de mult timp în industria muzicală, a reușit să strângă destul de mulți fani, care îl iubesc și apreciază. Acesta formează de mult timp, chiar de au mai avut suișuri și coborâșuri, un cuplu cu Jo, o altă artistă de valoare a țării noastre.

Ce mai este între Juno și Jo?

Juno și Jo au pus punct definitiv, însă se pare că nu pot uita deloc unul de celălalt. Invitat în emisiunea Duet, moderată de Alexandra Ungureanu, Juno a povestit un episod în care și-a văzut fosta iubită, alături de un alt bărbat. Reacția lui l-a surprins chiar și pe el. Să nu fi trecut încă peste? Juno și-a deschis sufletul și a spus totul despre relația actuală cu Jo.

"Suntem bine acum, suntem colegi. Mi se pare că aici trebuie să ajungem. S-a întâmplat ca vara asta să o văd cu un tip. Prima oară când am văzut-o cu cineva, recunosc că am plecat. După aia am văzut că a plecat cu el în vacanță, după mine...glumesc. Am discutat cu ea glumele astea. Fiecare ne-am văzut de treaba noastră, cred că era cel mai sănătos punct, la fel cum era la fel de sănătos să rămânem în nebuniile noastre, cum am auzit că a povestit la toată industria. Am știut noi de ce, a făcut sens de ce. În sufletele noastre, știm noi mai bine ce am ales.(...) Eu nu sunt cu nimeni, nu am fost cu nimeni toată vara. Vara asta mi-am promis că nu mă îndrăgostesc.", a declarat Juno.

Decizia care i-a schimbat viața lui Juno

În urmă cu câțiva ani, Juno avea să ia o decizie care să îi schimbe viața radical. Practic, a ales muzica, în locul dansului, Smiley fiind cel care l-a coordonat pe acest drum. Iată cum a început totul, pentru Juno, în cariera muzicală.

"În septembrie 2015, am avut de luat cea mai grea decizie din viața mea. Mă duc la București și semnez cu Smiley, care de o săptămână îmi dăduse telefon că vrea să mă semneze, așa dintr-o dată. M-a găsit pe YouTube, aveam șase piese. Dacă aș fi ales să nu plec la Hahaha Production, probabil primii ani făceam mult mai mulți bani de cât am făcut că m-am apucat de muzică.", a mărturisit Juno, la Duet.

