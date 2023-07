In articol:

Vocea României 2023: Cine sunt noii jurați care își vor alege concurenții și îi vor antrena pentru premiul cel mare? Sezonul 11 al emisiunii este plin de surprize!

Vocea României 2023 apare e micile ecrane cu unele schimbări. În sezonul 11 al concursului Vocea României, Denis Roabeș, membrul trupei The Motans, își eliberează scaunul de jurat, acesta mărturisind că are alte planuri în viața profesională, și anume un nou album și un turneu special The Motans.

„De obicei îmi place să scriu texte lungi și care să cuprindă cât mai în detaliu diverse sentimente și trăiri ce se află în spatele anumitor decizii. Dar azi, cumva, simt nevoia să fiu mai direct și la obiect. Așadar, am câteva vești pentru voi. În toamnă, îmi doresc să lansez un album nou și să pornesc într-un turneu The Motans, unul special, primul din ultimii 3 ani”, a dezvăluit Denis Roabeș

Reamintim că Denis Roabeş s-a alăturat show-ului Vocea României în 2022, devenind un nou membru în juriu pentru sezonul 10 al emisiunii.

Artistul a ocupat locul lăsat liber de Horia Brenciu în acel sezon. În același timp, juriul a fost completat cu prezența lui Theo Rose, care a făcut echipă cu Smiley.

Irina Rimes s-a alăturat concursului în sezonul 8 Vocea României, ocupând locul Loredanei Groza, Smiley și Tudor Chirilă fiind veteranii emisiunii.

Jurați Vocea României 2023. Cine sunt noii antrenori ai concursului muzical [Sursa foto: Facebook]

Theo Rose și Horia Brenciu, echipă la Vocea României 2023

Sezonul 11 al concursului Vocea României 2023 aduce noi strategii și schimbări într-o alianță memorabilă: Horia Brenciu și Theo Rose în scaunul dublu.

Horia Brenciu a părăsit Vocea României în anul 2022, fiind anul în care a eliberat scaunul pentru Denis Roabeș. Acum, artistul revine în forță cu o energie fresh, gata să antreneze cele mai bune voci de la Vocea României 2023, alături de Theo Rose.

„Sezonul 11 Vocea României ne găsește altfel pe toți. Pe mine mă găsește tânără mămică, însoțită de un tânăr domn cu experiența multor sezoane de Vocea, pe care publicul abia l-a așteptat să revină în echipă: Horia Brenciu. Mă leagă multe amintiri de Horia. Este unul dintre oamenii care au crezut cel mai mult în mine și l-am sunat adesea pentru câte un sfat sau o părere sinceră. Vocile ni se potrivesc perfect. Mai rămâne să vedem cum ne potrivim în alegeri. E o combinație care sperăm să ne ofere toată libertatea și inspirația în creație pentru acest sezon”, a spus Theo Rose.

„Pentru mine, o invitație la Vocea României ca antrenor este o mare bucurie! Am participat la 4 ediții, din care am câștigat 2. Chiar mi-era dor să trăiesc la maxim fiecare apăsare de buton și întoarcere de scaun! Nu mai vorbesc de voci… Când am aflat că voi fi pe același scaun cu Teodora, m-am bucurat și mai tare. După un podcast cu ea, anul trecut, la „LUCRURI SIMPLE” și după colaborarea pe piesa „DACĂ AI ȘTI”, Vocea României, alături de Theo e o continuare absolut firească!”, a mărturisit Horia Brenciu.



