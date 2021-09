Jurații îl văd câștigătorul SuperStar România. Cine este Ioan Gasparovici, concurentul care i-a uimit pe jurați

In articol:

Ioan Gasparovici a atras atenția juraților prin felul în care a cântat. După terminarea interpretării, Marius Moga a declarat că are toate șansele să câștige marele premiu.

Cine este Ioan Gasparovici, concurentul care a uimit jurații SuperStar România

Ioan Gasparovici, concurent SuperStar România

Ioan Gasparovici este din Brașov și are 18 ani. Este pasionat de muzică de mic și a venit la SuperStar România pentru a arăta talentul său.

"Acum am terminat liceul de Informatică. Compun. Am strâns vreo 5-6 piese pe care le-am trecut într-un album. Am început să cânt de la o vârstă fragedă, de la 6-7 ani. Tatăl meu de preot și de mic copil obișnuia să mă ia cu el la biserică. El m-a învățat să cânt, m-a învățat rânduiala. În prezent continui să merg în fiecare duminică cu tata la biserică. Sunt foarte pasionat de muzica bizantină. El m-a ghidat, pot spune, în acest domeniu și mă bucur că putem petrece mult timp împreună.",

spune Ioan Gasparovici despre el.

Jurații îl vâd pe Ioan Gasparovici câștigătorul SuperStar România

Ioan Gasparovici a uimit juriul de la primele versuri

După ce Ioan Gasparovici a terminat interpretarea piesei, Carla's Dreams s-a ridicat în picioare.

Smiley: Bravo, Ioane!

Marius Moga: Ești foarte tare! Urechea ta e foarte bună, altfel nu ai putea să te joci peste tot fără să greșești mai nimic.

Raluka: Foarte bun! Cânți foarte frumos, ai tehnică frumoasă! Să știi că nu multor voci le ies aceste floricele așa frumos! Nu ai exagerat cu ele, ceea ce e minunat! Ai avut sensibilitate, ai avut tot! Bravo, mi-a plăcut!

Carla's Dreams: Știi care este cel mai mare dar pe care îl dă interpretarea unei piese unui artist? Să moară și să reînvie de zeci de ori în trei minute. Și tu asta ai făcut cu vocea. Eu am trăit cu tine și strofele și refrenele și trecerile și frazele și punctele și virgulele.

Ai o voce foarte frumoasă și mulțumesc frumos pentru moment!

Încântați de prestația tânărului, Marius Moga și Carla's Dreams au pariat că Ioan Gasparovici va câștiga SuperStar România.