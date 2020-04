In articol:

Richard Quest, jurnalist la postul de televiziune CNN, a anuntat ca a fost testat pozitiv cu COVID-19.

Vedeta de televiziune in varsta de 58 de ani si-a facut testul pentru coronavirus dupa ce a inceput sa aiba o tuse seaca sacaitoare. Quest este, insa, un norocos, nu are si alte simptome in afara de tuse.

Richard Quest, testat pozitiv cu coronavirus: "Am inceput sa tusesc in weekend"

"Am inceput sa tusesc putin in weekend, asa ca am facut un test si am fost diagnosticat cu coronavirus. Am fost testat pozitiv pentru COVID-19. Sunt norocos ca nu am simptomele pe care le au altii, eu nu am febra, nu am probleme de respiratie. Chiar sunt foarte norocos. Medicii spun ca ma voi reface complet si sunt pe drumul cel bun. E un caz in care trebuie sa ramai calm si sa mergi mai departe", a declarat Richard Quest pe Instagram.

Jurnalistul de la CNN a dat pe Twitter vestea diagnosticului sau. Quest este foarte recunoscator ca are doar o forma usoara a bolii.

Britanicul Richard Quest, jurnalist la CNN, locuieste de ani buni la New York.