Jurnalistă ucraineancă, capturată de ruși! Victoria Roshchyna a dispărut de 6 zile: „Este ținută captivă de ocupanții ruși”

In articol:

Conflictul din Ucraina se desfășoară de circa 3 săptămâni. Pe lângă civilii ucraineni, mai mulți jurnaliști din Ucraina și-au pierdut viața sau au dispărut. De data aceasta, soldații ruși sunt acuzați de răpirea unei jurnaliste ucrainene, care a dispărut de 6 zile.

O publicație din Ucraina relatează că jurnalista Victoria Roshchyna a fost luată ostatică de ruși.

Colegii ei trag un semnal de alarmă și cer ajutorul tuturor pentru a se implica în operațiunea de slavare a jurnalistei.

Colegii săi cred că tărie că jurnalista este captivă, pentru că de 6 zile nu a mai dat niciun semn de viață și este de negăsit. Încă de la începutul conflictului, Victoria Roshchyna relata din cele mai ferbinți puncte ale Ucrainei, respectiv estul și sudul statului.

Citeste si: Ororile din gospodăriile rusești. O mamă își avertizează fiul după ce i-a întors spatele lui Putin: "O să te lege și pe tine, îți spun eu"

Citeste si: Alertă în Marea Neagră chiar acum! Trei nave au fost lovite de rachetele Rusiei, iar una deja s-a scufundat..- bzi.ro

Victoria Roshchyna este de negăsit

Toți cei care o cunosc pe Victoria Roshchyna au postat pe rețelele de socializare anunțuri prin care să informeze cetățenii cu ceea ce se întâmplă. Ultima dată când s-a putut lua legătura cu ea a fost pe data de 12 martie, iar pe 16 martie s-a aflat că tânăra a fost capturată de forțele armate rusești.

„Jurnalista noastră Victoria Roshchyna este ținută captivă de ocupanții ruși. Ea relata din punctele fierbinți din estul și sudul Ucrainei încă de la începutul războiului ruso-ucrainean. Din 12 martie, nu am putut să o mai contactăm pe Victoria. După cum am aflat de la martori, în acel moment, jurnalista se afla în Berdianskul ocupat temporar. Pe 16 martie, am aflat că, cu o zi înainte (probabil pe 15 martie), Victoria a fost reținută de FSB-ul rusesc.”, au transmis colegii jurnalistei.

Citeste si: Putin acuză Occidentul: "Există un singur scop-distrugerea Rusiei". Ce spune despre sancțiunile împotriva Moscovei

Oamenii legii au fost și ei alertați de dispariția jurnalistei ucarainene, Victoria Roshchyna fiind dată dispărută la nivel internațional.

„Fosta mea colegă, strălucitul reporter Vika Roshchyna de la @hromadske a fost probabil capturată de ruși. Conform Hromadske TV, ea a fost reținută de FSB în drum spre Mariupol. Nu s-a mai luat legătura cu ea deja de 6 zile. În prezent, nu știm unde se află aceasta. Facem apel la comunitatea ucraineană și internațională să ne ajute să o găsim și să o eliberăm pe Victoria Roshchyna, jurnalista Hromadske”, spune și jurnalistul Ostap Yarysh, pe Twitter.