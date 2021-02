Kamara mai are o fiică de 22 de ani! Artistul a spus totul: „Aveam 23 de ani...”

In articol:

Nu multă lume știe că Leon nu este unicul copil pe care îl are Kamara, ci este al doilea copil al său. Se pare că artistul mai are o fetiță din prima căsătorie, care acum are 22 de ani și cu care spune că se înțelege de minun.

Între cei doi există o relație specială tată-fiică. Iată toate amânuntele!

Kamara [Sursa foto: Facebook ]

Kamara a făcut anunțul! Artistul are o fiică în vârstă de 22 de ani.

Artistul este tare mândru de fiica sa! Acesta povestește că tânăra de 22 de ani locuiește cu iubitul ei, care-i este și coleg de facultate și cu care trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Kamara a mărturisit că este fericit în ceea ce privește cariera pe care vrea să o urmeze fiica sa, mai ales că ar putea chiar să-i calce pe urme și să devină cântăreață, iar talent are de unde!

„Eu mai am o fată din prima căsătorie, dar eram mai mic, aveam 23 de ani. o iubesc foarte mult. Ea locuiește cu iubitul ei, are 22 de ani. Sara își urmează pașii ei. Face foto video cu iubitul ei, că sunt în același an. Are veleități în muzică. Așteptăm să vedem pe ce drum o ia”, a declarat Kamara, pentru un post de televiziune.

Kamara: „ Când a venit Leon m-a retrezit și mai mult la ce sunt ”

Vedeta a mărturisit că a avut o copilărie grea și își dorește ca viața copiilor săi să fie de sute de ori mai bună, iar pentru asta face tot ce-i stă în putință. După ce a murit tatăl său, Kamara s-a văzut nevoit să preia rolul de cap al familiei și să aibă grijă de frații săi mai mici.

„Când a venit Leon m-a retrezit și mai mult la ce sunt. Pentru că de mic nu am avut timp pentru mine, eu i-am crescut pe frații mei mai mici. Tata a murit de tânăr. Eu aveam 7 ani, a trebuit să iau frâiele în mână. Mama se ducea la muncă. Așa că nu prea am avut copilărie. Am prins secvențe de distracție, de copilărie. Făceam multe năzbâtii, dar odată cu faptul că tata a murit, s-au schimbat lucrurile și am mai avut o perioadă, dar am avut multe responsabilități și așa, ușor responsabilitățile au luat locul”, a mai adăugat Kamara.