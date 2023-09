Kamara, primele declarații după ce a fost surprins sărutându-se cu Gabriella Nastas! Artistul a spus adevărul despre relația lor: „Dacă ești prieten cu o fată, te poți pupa cu ea”

In articol:

În urmă cu câteva zile, Kamara și Gabriella Nastas au fost surprinși împreună la un eveniment privat și se pare că au fost destul de apropiați, ba chiar s-ar fi sărutat. Artistul nu s-a ferit și a vorbit public despre o posibilă relație cu bruneta, dar și despre momentul sărutului.

Karama, primele declarații despre relația cu Gabriella Nastas

Iată ce a avut de spus!

Kamara și fosta lui soție, Oana, s-au despărțit acum ceva timp, iar de atunci artistul s-a dedicat în totalitate fiului său care are probleme de sănătate, astfel că și-a pus viața personală pe locul doi. Recent, însă, artistul s-a afișat în compania Gabriellei Nastas, colega lui de breaslă, ridicând semne de întrebare în rândul fanilor. Invitați în cadrul unei emisiuni TV, cei doi au oferit detalii referitoare la momentul în care s-ar fi sărutat, în timp ce dansau. Kamara a mărturisit că el și artista au dansat și s-au sărutat, însă a ținut să precizeze că sunt doar prieteni.

„Ce am făcut? Am dansat un pic. (…) De fapt, voi n-ați văzut, că se vede cu spatele. De unde știți că am pupat-o pe buze și nu am pupat-o pe obraz? Suntem prieteni. Ne-am pupat și am rămas prieteni. Dacă ești prieten cu o fată se mai întâmplă să vă pupați așa. Suntem în 2023, dacă ești prieten cu o fată te poți pupa cu ea”, a

Kamara s-a simțit atras de Gabriella Nastas

mărturisit Kamara, la Xtra Night Show.

Artistul a oferit mai multe detalii despre nunta la care a fost alături de Gabriella și despre atmosfera de la eveniment. Kamara a mărturisit că sărutul dintre el și bruneta a venit natural, în timp ce dansau, ba chiar a subliniat faptul că nu consumase nici un strop de alcool înainte de acel moment.

„În seara respectivă am fost la nuntă și eu am fost șoferul de serviciu. (…) Eram treaz, nu mint, e adevărul.Așa ne-a venit în momentul ăla, să ne pupăm. Gata! Așa mi-a venit. Dansam, era mișto, mi-a plăcut atmosfera și așa mi-a venit în momentul ăla”, a

adăugat artistul.