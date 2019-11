In cadrul evenimentului, ce a avut loc la Palatul Parlamentului, au fost prezenti oameni de afaceri, personalitati politice si din administratie, jurnalisti, vedete, iar in cadrul ceremoniei de premiere au ridicat distinctiile reprezentati ai companiilor care au inregistrat rezultate deosebite. Evenimentul, prezentat de Ilinca Obadescu, prezentatoare a Stirilor Kanal D, a marcat 29 de ani pe care i-a implinit grupul de presa Bursa, revista fianciara „Bursa” avand o aparitie neintrerupta de aproape trei decenii.

Cosmin Cernat, vedeta a statiei si unul dintre cei mai experimentati si valorosi oameni de televiziune din Romania, a ridicat distinctia si a multumit pentru aceasta recunoastere in numele echipei Kanal D. Jucator puternic pe piata media din Romania, Kanal D este televiziunea care a gasit echilibrul perfect intre investitii si venituri, prin intermediul unui management performant.

Statia a inregistrat o crestere financiara de 13% in primele opt luni ale anului in curs, comparativ cu 2018, gasind acel echilibru intre investitie permanenta in productii de calitate, venitul obtinut, succesul in audienta si perceptia publica. Kanal D s-a pozitionat pe locul 2, pe Targetul National, in Prime Time, in primele noua luni ale anului 2019.