Kanal D, lider absolut de audienta cu ”Jocul cuvintelor cu Dan Negru”! La nivel national, emisiunea cu si despre cuvinte a acumulat, aseara, aproape 20% cota de piata

Emisiunea, un exercitiu antrenant, dar si relaxant pentru toata familia, si-a castigat inca de de la primele difuzari o plaja uriasa de fani, iar aseara quiz show-ul a plasat Kanal D pe primul loc pe toate targeturile monitorizate, atingand, la nivel national, o cota impresionanta de piata de aproape 20% (19,3%).

Kanal D s-a pozitionat pe primul loc in clasamentul audientelor pe toate targeturile, conform datelor furnizate de Kantar Media Romania, cu 5,7% Rating si 19,3% cota de piata, in intreaga tara, cu 5,3% Rating si 18,9% cota de piata in randul publicului

de la orase, si cu 3,6% Rating si 16,9% cota de piata pe targetul Comercial 18-49 Urban.

Aproape un milion de telespectatori din intreaga tara (997.000) au urmarit, in medie, in fiecare minut al difuzarii, emisiunea prezentata de Dan Negru. In minutul de aur (22:32), 1. 532. 000 de privitori erau cu ochii pe Kanal D.

Quiz show-ul care a cucerit Romania, “Jocul cuvintelor cu Dan Negru ”, poate fi urmarit de luni pana vineri, de la ora 17:30, si de miercuri pana vineri, de la 22:30, la Kanal D.