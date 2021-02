Kanal D, lider absolut de audiență cu “Survivor România”; stația TV s-a clasat pe primul loc, pe toate categoriile de public monitorizate

Jocul de recompensă al săptămânii disputat aseară la „Survivor România” a ținut în fața micilor ecrane, la Kanal D, milioane de fani ai celui mai iubit reality din România. Kanal D s-a poziționat pe primul loc în topul televiziunilor, pe toate categoriile de public monitorizate, conform datelor furnizate de Kantar Media. O medie de peste două milioane de fani (2.063.000) ai emisiunii urmăreau aseară duelul sportiv între Faimoși și Războinici, în fiecare minut al difuzării reality-ului prezentat de Daniel Pavel.

În minutul de aur, atins la 21:36, 2.622.000 de telespectatori din întreaga țară urmăreau Kanal D. Stația a fost lider absolut de audiență aseară, cu 11,7% rating și 25,2% cota de piață, pe targetul Național, 8,1% rating și 23,6% cota de piață, pe targetul Comercial, și 8,7% rating și 20,2% cota de piață, pe targetul All Urban.

Înaintea jocului de aseară s-au alăturat noi concurenți, la Survivor România; Ana Porgras și Sebastian Chitosca, la Faimoși, și Mihaela Berteanu și Iulian Dascălu, la Războinici. Mihaela Berteanu, are 24 de ani și este originară din Brașov. S-a înscris la Survivor România pentru că își dorește să facă față acestei provocări uriașe și să își demonstreze că poate reuși sa isi depășească limitele. Iulian Dascălu, boxeor de profesie, are 22 de ani, este din Constanța, iar Sebastian Chitosca are 28 de ani și a practicat fotbal de performanță.

Ana Porgras este una dintre fetele de aur ale gimnasticii românești și se declara pregătită să înfrunte jungla din Republica Dominicană, pentru a demonstra că și femeile pot supraviețui în condiții greu de imaginat.

Recompensa atât de așteptată de concurenții de la „ Survivor România ” pentru echipa câștigătoare a fost aleasă de public, 3 kilograme de cartofi, în săptămâna anterioară, în

urmă voturilor înregistrate pe pagină oficială de instagram a emisiunii, survivorromania.oficial

Proba pentru recompensă dintre Faimoși și Războinici

În jocul de aseară de la Survivor România” s-a dat o luptă grea, nervii întinși la maximum, tensiunile acumulate și lipsurile și-au spus cuvântul. Recompensa atât de necesară a fost câștigată de Faimoși, aceștia și-au înfrânt adversarii cu scorul de 10 la 7, într-un joc extrem de antrenant, cu răsturnări inedite de situație.

Punctul câștigător a fost înscris de Elena Marin, în duelul cu Mihaela. Traseul pe care au performat aseară Faimoșii și Războinicii i-a solicitat la maximum pe aceștia, fiind nevoie de forță, echilibru, îndemânare și calm.

Telespectatorii vor alege premiul și pentru viitorul joc de recompensă de la „Survivor România”, pentru echipa câștigătoare, fanii au de ales între porții de cheescake și un coș de legume, vot ce poate fi exprimat pe pagina oficială de instagram a emisiunii, survivorromania.oficial

În această seară, de la ora 20:00, la „Survivor România” se va disputa primul joc de imunitate al săptămânii. Tensiunea se mută în tabăra Războinicilor care par măcinați de frustrările acumulate și de meciurile pierdute.