Teo Trandafir și Bursucu, prezentatorii emisiunii Teo Show

Editia de ieri a emisiunii prezentate de Teo Trandafir si de Bursucu a plasat Kanal D pe primul loc in topul televiziunilor din Romania, pe toate categoriile de public monitorizate.

Mai mult, conform datelor furnizate de Kantar Media, in intervalul de difuzare al show-ului, peste 20% din procentul populatiei de la orase, cu varsta cuprinsa intre 18 si 49 de ani, viziona Kanal D pe parcursul difuzarii emisiunii

Joi, 27 august, in intervalul 15:00 – 17:00, Kanal D a fost lider absolut de audienta cu “Teo Show”, statia a inregistrat 2,0% rating si 20,6% cota de piata, pe targetul Comercial, 3,2% rating si 15,9% cota e piata, pe targetul National, si 2,8% rating si 14,8% cota de piata, pe targetul All Urban.

Editia de ieri a emisiunii “Teo Show” a fost urmarita, in medie, in fiecare minut al difuzarii, de peste o jumatate de million (562.000) de romani din intreaga tara. Minutul de aur, atins la 15:10, a adunat in fata micilor ecrane, la Kanal D, 728.000 de fani ai emisiunii prezentate de Teo Trandafir si Bursucu.