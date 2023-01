Kanal D, lider de audienta cu “Jocul cuvintelor cu Dan Negru”, la orase

Vineri seara, romanii au ales din nou “Jocul cuvintelor cu Dan Negru”, emisiunea care antreneaza mintea si vocabularul plasand Kanal D pe primul loc la orase, in Prime Time. Conform datelor oferite de Kantar Media Romania, statia a inregistrat 4,4% Rating si 16,6% cota de piata, pe targetul All Urban, in intervalul difuzarii quiz-ului (22:30-24:00). Editia de aseara a fost urmarita de o medie de 695.000 de fani ai emisiunii din intreaga tara, in fiecare minut al difuzarii.

Quiz show-ul cu si despre cuvinte face deliciul telespectatorilor inca de la lansare, reusind sa le ofere acestora o alternativa atractiva si inteligenta de petrecere a timpului alaturi de intreaga familie. Cei aflati in fata micilor ecrane isi pot exersa spontaneitatea si cunostintele in materie de vocabular alaturi de Dan Negru si de concurentii celui mai indragit quiz show din Romania, de miercuri pana vineri, de la 22:30, la Kanal D.

