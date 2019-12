Kanal D isi consolideaza pozitia de lider de piata, in Prime Time. Aseara, statia TV s-a clasat pe primul loc in topul televiziunilor din Romania, cu serialul turcesc “Gulperi”, atat pe targetul National, cat si pe cel All Urban. Conform datelor furnizate de Kantar Media, episodul difuzat aseara, in intervalul 20:00 – 23:30, a inregistrat o cota de piata de aproape 20% in randul populatiei de la nivelul intregii tari.

Kanal D a fost aseara, in intervalul orar mentionat mai sus, in preferintele telespectatorilor, inregistrand audiente spectaculoase. Astfel, postul TV s-a clasat pe primul loc, in randul publicului din intreaga tara si de la orase, si pe locul doi, pe targetul Comercial.

Kanal D a inregistrat joi, in Prime Time, cu serialul “Gulperi”, 8,3% rating si 19,7% cota de piata, pe targetul National, 7,1% rating si 17,8% cota de piata, pe targetul All Urban, si 4,6% rating si 15,1% cota de piata, pe targetul Comercial.

Episodul difuzat aseara a fost urmarit, in medie, in fiecare minut, de aproape 1.5 milioane de fani din intreaga tara.