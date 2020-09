Kanal D, lider de piata cu editia de ieri a emisiunii “Teo Show”

Teo Trandafir și Bursucu de la Teo Show

Conform datelor furnizate de Kantar Media, emisiunea prezentata de Teo Trandafir si Bursucu a plasat Kanal D pe primul loc in topul televiziunilor, atat la nivelul populatiei din intreaga tara, cat si la orase.

Ieri, in intervalul 15:00 – 17:00, Kanal D a fost lider de piata, cu 2,7% rating si 13,7% cota de piata, pe tergetul National, si 2,2% rating si 11,8% cota de piata, pe targetul All Urban. Aproape o jumatate de milion de telespectatori din intreaga tara au urmarit ieri, in fiecare minut al difuzarii, emisiunea “Teo Show”. Minutul de maxima audienta, atins la 16:14, a adunat in fata micilor ecrane, la Kanal D, peste 606.000 de fani.