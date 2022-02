Kanal D, pe primul loc cu „Asta-i Romania!”

Duminica, 20 februarie, emisiunea “Asta-i Romania!” a pozitionat Kanal D pe primul loc in preferintele romanilor, atat la nivelul intregii tari cat si la orase, conform datelor furnizate de Kantar Media Romania.

Ieri, in intervalul orar 14:30 – 16:00, emisiunea “Asta-i Romania!” a pozitionat Statia TV pe primul loc in topul televiziunilor din Romania, acumuland un rating 4,9% si o cota de piata de 14,7% pe targetul National, si 2,8% puncte de rating si o cota de piata de 9,7%, pe targetul All Urban.

865.000 de telespectatori au urmarit Kanal D in intervalul 14:30 – 16:00, minutul de aur fiind inregistrat la 15:36 cand peste 1 milion de romani (1.186.000) urmareau materialele marca “Asta-i Romania!”.

Unul dintre subiectele preferate ale Romanilor, din cadrul celor oferite de emisiunea “Asta-i Romania!” s-a dovedit a fi cel care spune povestea Dianei Condurache, mama rămasă văduvă la doar 23 de ani, cu doi copii de crescut, care avea să mobilizeze o țară întreagă! De data aceasta, romanii au reintalnit-o pe Diana Condurache drept o mamă cu doi copii fericiți acum, care încep o viață nouă, la care până mai ieri nici nu îndrăzneau să viseze!

