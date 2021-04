Kanal D, pe primul loc in Prime Time, in primele trei luni ale lui 2021, cu o cota de piata de 20% pe targetul National; Crestere semnificativa fata de anul precedent – 33% Share

In primele trei luni ale anului 2021, Kanal D s-a plasat pe primul loc in topul audientelor, cu o cota de piata impresionanta, in Prime Time (20:00 –24:00), la nivelul publicului National, cat si pe All Urban.

Pe Targetul National, Kanal a fost pe primul loc in topul televiziunilor cu 8,8% Rating si 20,0% Share, inregistrand o crestere a cotei de piata de 33% fata de anul precendent (15,0% cota de piata in 2020).

Si la orase Kanal D s-a pozitionat pe primul loc, in perioada ianuarie- martie 2021, cu 7,2% Rating si 17,1% Share, cu o crestere a cotei de piata de 38% fata de acelasi interval in 2020 (12,4% Share).

Citeste si: Ce avere avea Nelu Ploieșteanu? Cui îi rămân toţi banii artistului care a murit- bzi.ro

Show-uri precum reality-ul revolutionar „Survivor Romania”, emisiunea de interviuri „40 de intrebari cu Denise Rifai”, reality-show-ul „Trairi alaturi de Andreea Mantea”, serialele turcesti „Hercai” si „La rascruce” sau filmul de duminica au fost alegerile telespectatorilor in fata micului ecran, seara de seara, la Kanal D, in primele trei luni ale anului in curs.