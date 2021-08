Kani, concurentul care a făcut senzație cu preparatele sale, s-a logodit cu iubita lui. Cei doi îndrăgostiți urmează să devină părinți

In articol:

Kani, fostul concurent care a încântat cu preparatele sale într-un show culinar, și partenera lui de viață, Maria, și-au unit destinele în fața ofițerului de stare civilă.

Îndrăgitul concurent a postat pe contului lui de Facebook imagini din cea mai frumoasă zi a vieții lui de până acum.

În fotografiile de pe social media se observă cum Kani și soția lui sunt extrem de fericiți și entuziasmați. Bucuria lor este dublă, asta pentru că partenera de viața a lui Kani urmează să aducă pe lume, cât de curând, primul lor copil, o fetiță ce va purta numele Eva.

“ Încă o lună pănă când se întâmplă magia. Baby Eva .” a scris viitoarea mamă pe social media.

Kani și soția lui [Sursa foto: Facebook]

Kani a făcut spectacol în cadrul unei emisiuni culinare

Înainte să participe la emisiunea de tip culinar care l-a făcut cunoscut, Kani a urmat un curs de frizerie, apoi a primit o ofertă de muncă la vecinii bulgari. Ulterior, fostul concurent a primit vestea că va participa la un concurs în Germania.

" M-am dus știind că nu o să ajung în finală, că aveam un bilet a doua zi spre Tenerife, voiam să mă mut acolo. Dar la concursul din Germania m-a văzut managerul de la cea mai mare companie din dlume în domeniu, cumva mai sus de atât nu poți să țintești, și mi-a făcut o ofertă să mă duc acolo, genul de ofertă pe care o primești doar o dată în viață și pe care nu poți s-o refuzi. Am avut o frică să stau cu rockstaruri ale frizeriei, dar până la urmă a fost totul bine. Mi-am îndeplinit visul, m-am bucurat de tot ce a fost acolo. Apoi am revenit în România și mi-am deschis propria frizerie, o frizerie-bar, în București. ” a mărturisit Kani.

Chiar dacă Kani nu a mai lucrat înainte de emisiune în domeniul culinar, el a reușit să impresioneze chefii și a ajuns până în semifinală.

“ Nu știu dacă e o pasiune de a găti. Am gătit de foame. La emisiune am tras mult de mine. Am avut și noroc și am trecut mai departe în fiecare probă. 80% din ce am gătit acolo, le-am gătit pentru prima dată. Nici nu apucasem să le gust. Am avut și o echipă mișto, care m-a ajutat mereu .” a mai adăugat Kani.