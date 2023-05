Karmen, fiica lui Adrian Minune, și-a lăsat fanii mască! Chiar ea a publicat imaginea: „Mă rupe mama în bătaie dacă vede poza” 

In articol:

Karmen Simionescu se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite artiste de la noi din țară, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

De asemenea, tânăra este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu admiratorii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Recent, însă, vedeta le-a făcut o surpriză fanilor și s-a postat pe Instagram într-o ipostază cum nu a mai fost văzută vreodată, respectiv pe o motocicletă. Ei bine, mai în glumă, mai în serios, tânăra a scris și un mesaj în dreptul fotografiei, precizând că s-ar putea ca mama ei să nu fie prea încântată atunci când va vedea imaginea.

„Mă rupe mama în bătaie dacă vede poza asta”, a scris Karmen Simionescu, în dreptul unei imagini unde apare pe o motocicletă.

Karmen Simionescu are o relație specială cu mama sa

În urmă cu ceva timp, Karmen Simionescu și-a deschis sufletul în fața publicului său și a vorbit, fără rețineri, despre relația specială pe care o are cu cea care i-a dat viață, Cati Simionescu.

Tânăra spune că îi seamănă foarte mult mamei sale și, până să-și întemeieze propria familie, aceasta era nedespărțită de Cati.

”Legătura dintre mine și mama este dincolo de cuvinte. O legătură care… parcă nu e din lumea aceasta. E ireală. Parcă noi două suntem una și aceeași persoană. În copilărie, am stat lipită de mama, am fost amândouă de nedespărțit. Acum, pentru că eu am foarte multă activitate în timpul zilei și sunt la casa mea, s-a simțit ca o mică despărțire. Pentru mine, despărțirea de familie a fost destul de grea. Dar chiar și așa, la distanță, avem momente în care ne simțim una pe cealaltă – dacă suntem supărate sau dacă am pățit ceva.”, a declarat în urmă cu ceva timp Karmen Simionescu.