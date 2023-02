Karmen Minune, încurajată de mamă și soț să mai facă un copil! Fiica cea mare a lui Adrian Minune se pregătește să devină din nou mămică? "Sofi mă pupă pe burtă" | EXCLUSIV

In articol:

De când se știe, Karmen Simionescu a trăit în lumina reflectoarelor. Prima dată prin prisma tatălui său, fiind unul dintre maneliștii cu ștate vechi de la noi, iar ulterior, odată cu vârsta, talentul moștenit a dus-o și pe ea pe culmile succesului.

Karmen Minune, adevărul despre al doilea copil

Astfel, întreaga sa viață, deși este foarte tânără, s-a desfășurat în fața opiniei publice, fiind una dintre cele mai talentate artiste din țară.

Karmen Minune o are pe Sofi, în vârstă de 4 ani. Fiica ei este o dulceață, pe care nu ai cum să nu o îndrăgești. Karmen Minune a dezvăluit că Sofia îi cere o surioară și soțul și mama ei o încurajează să mai facă un copil. Artista ne-a spus ce părere are ea despre acest lucru.

"Mi-a și zis deja că își dorește o surioară și mai sunt momente așa prin casă când vine și îmi spune 'Mami, ai un bebe' și mă pupă pe burtă și îi zic 'Nu, nu am'. Pentru moment, eu personal nu îmi doresc, dar Sofi își dorește foarte mult și soțul la fel. Chiar și mama mi-a spus că dacă mai stau, la un moment dat parcă nu mai vrei să o iei iar de la capăt când copilul se face destul de mare să te înțelegi cu el bine de tot. La un moment dat nu o să mai vrei să o iei de la capăt cu biberoane, pamperși, cu tot ce înseamnă un copil. Deci, pentru moment nu.", a declarat Karmen Minune.

Karmen Minune abia așteaptă să devină mătușă

Adriana Simionescu a aflat că va avea o fetiță. Karmen, sora ei, i-a organizat un Gender Reveal de zile mari, iar WOWbiz a fost invitat. Am fost martori la lacrimi de fericire, zâmbete largi și multă iubire în familia Minune. Adrian Minune a avut o reacție pe cinste, iar WOWbiz v-o prezintă în premieră. Karmen a fost cea care s-a ocupat de organizare. Frumoasa cântăreață a fost stresată să iasă totul bine.

"A fost foarte greu să țin secretul despre sexul copilului. Eu nici nu sunt o persoană mincinoasă, încerc să spun cât de mult adevăr pot și să evit să am o piatră pe inimă, parcă îmi venea să zic și stricam toată surpriza. Am avut foarte mari emoții. La noi mereu la momentele emoționante se lasă cu lacrimi. Majoritatea familiei tindea spre băiat. A fost greu să organizez totul, dar și plăcut. Prima dată am vrut să fac acasă, dar mi-am dat seama că suntem 20 de persoane și nu vreau să fac curat. Ca mătușă, cred că o să o răsfăț la maxim, cu mine o să aibă voie să facă ce vrea ea, bineînțeles. O să fim prietene bune.", a mărturisit Karmen Minune, la WOWnews.

