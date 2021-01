Karmen Simionescu a avut coronavirus! Primele declarații ale cântăreței: "Să nu exagerăm!..."

Karmen Simionescu a declarat în urmă cu scurt timp că a fost infectată cu noul coronavirus!

In articol:

În urmă cu doar câteva minute, frumoasa cântăreață a făcut o dezvăluire neașteptată! Fiica lui Adrian Minune a fost infectată cu noul coronavirus și a stat în carantină timp de două săptămâni.

Karmen Simionescu, infectată cu virusul COVID-19

Artista a făcut dezvăluirea pe contul

său de Instagram, la InstaStory, în timp ce mergea spre studio. Se pare că frumoasa șatentă a fost infectată cu noul coronavirus, chiar înainte să plece în Dubai. Timp de două săptămâni a stat în carantină, dar forma pe care a contractat-o a fost una ușoară.

Citeste si:Adrian Minune este audiat într-un dosar de șantaj și camătărie! Percheziții la casa manelistului

Citeste si: Ispita Cosminei Păsărin și avocatul fraților Micula. Acum Stelian Ion l-a adus la MJ - evz.ro

Citeste si: De ce nu se îmbolnăveşte toată familia de covid, dacă membrii ei locuiesc în aceeaşi casă? - bzi.ro

Astfel, Karmen declară faptul că nu a avut niciun simptom și nici

nu s-a simțit rău. De asemenea, vedeta susține faptul că nu trebuie să se exagereze, pentru că tinerii sau persoanele care nu au vreo problemă de sănătate nu trebuie să își facă griji.

Citeste si:Atenție! Carmen Minune nu se mai joacă! Rivalele frumoasei artiste vor cunoaște furia ei! Imagini EXPLOZIVE

Karmen Simionescu[Sursa foto: Instagram]

"Înainte de vacanța de Revelion, de vacanța din Dubai, am fost în carantină două săptămâni.Pentru că Covid! Aleg să fac chestia asta și să spun public faptul că am avut Covid-19, pentru că, în jurul meu, văd foarte mulți oameni panicați și speriați de moarte. Vorbesc cu emoții și cu grijă, pentru că știu că mulți oameni pun preț pe cuvintele mele și pe felul în care văd eu lucrurile..Partea bună a lucrurilor este faptul că nu am avut absolut niciun simptom și că nu m-am simțit sub nicio formă bolnavă. Atunci, oarecum am simțim nevoia să împărtășesc cu voi chestia asta...Realizez că este foarte dificil acest virus și că toată lumea trebuie să fie într-o oareare alertă cât să se protejeze și să înțeleagă cât de gravă e situația, dar să nu exagerăm!", a declarat Karmen.