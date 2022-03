In articol:

Keira Knightley este o actriță de origine britanică, născută la 26 martie 1985. Keira a devenit faimoasă după rolul din filmul “Bend it Like Beckham”. Ea a jucat rolul lui Elizabeth Swan in trilogia The Pirates of The Caribbean trilogy și a aparut în producții cunoscute, precum King Arthur, The Jacket, Pride

Keira Knightley împlinește vârsta de 37 de ani

and Prejudice și Atonement.

Keira Knightley s-a născut pe 26 martie 1985 în Teddington Middlesex, Anglia. Actrița împlinește 37 de ani, dar frumusețea și eleganța sa o fac să arate ca la 20.

Ea este fiica acotrului Will Knightley și a scenaristei Sharman Macdonald și are un frate mai mare, Caleb.

Keira Knightley împlineste 37 de ani. Actrița din „Mândrie și Prejudecată” arată ca la 20 de ani [Sursa foto: Captură YouTube]

Provenită dintr-o familie cu o veche tradiție cinematografică, Keira și-a impresionat impresarul încă de la vârsta de 3 ani.

Patru ani mai târziu, a avut primul său rol în Royal Celebration. Încă din acea perioadă, s-a descoperit că este dislexică, lucru nedeclarat oficial pentru că nu a susținut niciodată testele care să-i confirme diagnosticul.

Keira Knightley a dobândit un succes răsunător cu filmul Atonement, premiat cu Globul de Aur. Printre alte premii si nominalizări se numără și premiul Academiei Britanice.

Keira Knightley s-a remarcat prin roluri în „Mândrie și Prejudecată”, „Pirații din Caraibe” și „Love Actually”

Keira Knightley s-a remarcat în filmul de succes "Bend it Like Beckham", în rolul "Jules Paxton" alături de Parminder K. Nagra. După ce a încheiat filmările la Pirații din Caraibe, a continuat cu o altă producție Jerry Bruckheimer Films, King Arthur, în care apare în rolul "Guinevere". Regizat de Antoine Fuqua, filmul l-a avut în rolul "Arthur" pe actorul Clive Owen.

Knightley a apărut și în filmul distribuit în noiembrie 2003, "Love Actually", făcând parte dintr-o distribuție impresionantă în care mai figurează și actorii Colin Firth, Hugh Grant, Laura Linney, Liam Neeson, Alan Rickman și Emma Thompson. A mai jucat în filmul "Pure", care s-a lansat în decembrie 2003. A mai deținut roluri în filmele "The Hole", "Princess of Thieves", "Star Wars: Episodul I- The Phantom Menace" și "Innocent Lies".

În 2005, Keira Knightley a avut o apariție de succes în producția "Pride & Prejudice" pentru Working Title Films, în care apare în rolul "Elizabeth Bennet", alături de Brenda Blethyn, Judi Dench și Donald Sutherland. Tot in 2005, Keira a jucat alături de Adrien Brody (laureat la Oscar) în thriller-ul, producție Warner Bros- The Jacket, în regia lui John Maybury. În film mai apar Kris Kristofferson și Jennifer Jason Leigh.

Pentru rolul său din ''Mândrie si Prejudecată'', adaptat cinematografic de către Joe Wright in 2005, Knightley a fost nominalizată pentru cea mai buna actriță la Globurile de Aur și Oscar.

Conform unui studiu facut de catre Forbes, Keira a fost plasată a doua pe lista celor mai bine plătite actrițe din Hollywood, cu un câștig de 32 de milioane de dolari, doar în 2007.