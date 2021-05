Keo a fost operat de urgență. Primele declarații ale cântărețului despre starea sa de sănătate: "Am suferit o triplă intervenție chirurgicală"

In articol:

Artistul Keo a fost operat de urgență, iar primele declarații despre starea sa de sănătate au fost făcute chiar de acesta. Cum se simte la momentul actual, dar și ce intervenție a suferit acesta?!

Keo, operat de urgență

Keo a scris pe contul său de socializare faptul că a suferit o triplă intervenție chirurgicală.

Se pare că a fost vorba despre o operație mai complexă, ceea ce a însemnat că artistul a avut nevoie de mai multe zile de recuperare sub supraveghere medicală.

Timp de o săptămână, cântărețul a fost internat în spital, iar, acum, se pare că s-a externat și se simte bine, ținând cont de complexitatea intervenției. Este acasă, alături de familia lui și abia așteaptă să se întoarcă la studio.

Keo[Sursa foto: Facebook]

"Dragii mei, asa cum ati aflat din presa, am suferit o triplă intervenție chirurgicală. Fiind vorba despre o intervenție mai complexă a fost nevoie de mai multe zile de recuperare sub supraveghere medicală, astfel că am fost internat o săptămână.

Am rămas foarte plăcut suprins să regăsesc și în România o calitate a serviciilor medicale la cel mai înalt nivel internațional.

Sunt acasă, alături de Alexandra si Arya, mă simt mai bine, având în vedere amploarea intervenției chirurgicale.

Nu am vrut să alertez pe nimeni, mă recuperez și sper cât de curând să-mi reiau activitățile muzicale, să revin în studio si pe scena.Va multumesc pentru toate mesajele de susținere, va pup si va doresc multa sanatate!", a scris Keo, pe contul său de socializare.