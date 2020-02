Kerem Alıșık, actorul care da viata persoanjului Fekeli, din serialul „Ma numesc Zuleyha”, difuzat de miercuri pana vineri, de la ora 20:00, la Kanal D, a simtit pe pielea lui cum e sa porti, de mic, povara celebritatii.

Kerem Alıșık, acum in varsta de 60 de ani, a simtit avantajele, dar si dezavantajele celebritatii. Fiul renumitilor actori turci Sadri Alıșık si Çolpan İlhan, si nepotul celebrului scriitor si poet turc Attila İlhan, Kerem a stiut de mic ca asteptarile sunt mari de el, copilul cu parinti celebri.

Kerem Alıșık, <Fekeli> din „Ma numesc Zuleyha”: ”Am avut de infruntat multe prejudecati”

Viata a fost un „iad” pentru copilul Kerem si nu o data, indragitul actor s-a izbit de prejudecati precum „el e fiul lui ... si de aceea este atat de norocos”. Kerem Alıșık a reusit insa, sa-si dovedeasca, de-a lungul anilor, maiestria actoriceasca.

Un obicei temeinic, care a devenit pasiune, a ramas, pentru celebrul Kerem, lectura.

„Programul meu este unul foarte incarcat insa, cand imi ramane putin timp liber, il dedic lecturii. Cunoașterea vine prin lectura, si inca din copilarie, parintii ma puneau sa citesc, in fiecare zi, cel putin timp de 2 ore. La inceput nu-mi placea, aveam gandul la joaca, la fotbal, incercam sa evit... J. Apoi, mi-am spus: <daca trebuie sa citesc, voi citi>. Acest obicei s-a transformat in pasiune”, spune actorul.

Kerem Alıșık este actor de film, teatru si seriale de televiziune, si prezentator TV. El a jucat in peste 30 de filme artistice, in nenumarate piese de teatru si seriale de televiziune. Printre ecranizarile care i-au adus un succes rasunator se numara si "Dragoste infinita", difuzat la Kanal D, unde, desi a jucat un rol secundar, personajul Ayhan a fost unul foarte indragit in randul telespectatorilor.

Kerem Alıșık a fost casatorit timp de patru ani cu actrita Sibel Turnagöl, si impreuna au un fiu, Sadri Alışık, care le calca pe urme predecesorilor sai.