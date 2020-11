Klaus Iohannis, anunţ după şedinţa pe tema coronavirusului: "Avem strategia de vaccinare anti-COVID"

Foto ilustrativ [Sursa foto: PixaBay]

Preşedintele României a participat la o şedinţă alături de premier, şeful DSU, ministrul sănătăţii, medici şi specialişti de la INSP pe tema pandemiei de coronavirus. După această şedinţă, Klaus Iohannis a ţinut o conferinţă de presă cu jurnaliştii, în care a discutat despre vaccinarea anti-COVID, dar şi despre alegerile parlamentare din luna decembrie.

Klaus Iohannis, presedintele Romaniei[Sursa foto: Captură YouTube]

Preşedintele a precizat că până nu vom avea un vaccin anti-COVID se vor impune măsuri restrictive, chiar dacă măsurile produc supărare în rândul cetăţenilor.

”Am avut astăzi o nouă şedinţă de evaluare a măsurilor privind gestionarea epidemiei şi privind campania de vaccinare anti-COVID 19. Întreaga Europă se află într-un moment dramatic. Este evident că virusul se răspândeşte acum foarte puternic. State europene care peste vară au avut valori reduse de îmbolnăvire sunt acum în pragul unei mari crize sanitare. Pânâ când nu vom avea un vaccin eficient, nu există altă soluţie decât propunerea de noi măsuri restrictive. Aceasta e strategia adoptată de toate ţările unde se înregistrează o explozie de cazuri de îmbolnăvire. Restricţiile care au intrat în vigoare de ieri în România au un singur scop – protejarea populaţiei şi reducerea presiunii uriaşe care apasă pe sistemul sanitar. E imperativ să evităm blocarea spitalelor. E absolut de înţeles că aceste măsuri nu sunt deloc populare, produc supărare şi sunt greu de acceptat după un an în care am fost nevoiţi să ne schimbăm radical modul de viaţă. Din păcate, din cauza virulenţei acestui virus, am văzut cu toţii că reglementările mai puţin restrictive s-au dovedit a fi mai puţin eficiente. Lupta cu pandemia e şi un test al solidarităţii pe care suntem obligaţi să îl trecem”, a afirmat preşedintele.

Preşedintele a subliniat că ţara noatră va beneficia în mod echitabil de vaccinurile anti-COVID, însă prioritate vor avea persoanele vulnerabile şi personalul medical.

”Avem deja o strategie de vaccinare anti-COVID. Am discutat astăzi şi despre posibilităţile de stocare şi distribuţie pentru diferite tipuri de vaccinuri şi am stabilit instituţiile responsabilie în acest sens. Precizez din nou că de vaccinare vor beneficia mai întâi personalul medical şi persoanele vulnerabile. Cred că o campanie de vaccinare anti-COVID ne va da şansa de a ne reîntoarce mai repede la normalitatea pe care ne-o dorim cu toţii”, a adăugat Klaus Iohannis.

Klaus Iohannis nu ia în considerare o carantinare totală

Întrebat de unul dintre jurnaliştii prezenţi la conferinţă dacă ia în considerare o carantinare totală timp de două sâptâmâni înainte de sărbători pentru ca românii să beneficieze de o "libertate parţială" de sărbători, preşedintele a răspuns că nu ia în considerare o carantinare totală.

"Nu luăm acum în considerare o carantinare totală, cum nu iau în considerare o carantinare totală de sărbători", a răspuns preşedintele.

