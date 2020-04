In articol:

Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut o declarație de presă, miercuri, 29 aprilie, la Palatul Cotroceni

După declarație, președintele va avea o ședință privind măsurile de gestionare a epidemiei de COVID-19 cu premierul Ludovic Orban, Ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ciucă, Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, Ministrul Educației și Cercetării, Monica Anisie, și șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri că este incredibil ce se întâmplă în Parlament. PSD a ajutat UDMR să treacă prin Camera Deputaţilor o lege care acordă o autonomie largă Ţinutului Secuiesc.

Iohannis, reacție dură la adresa PSD

Declarațiile președintelui:

„Dragi romani, este incredibil ce se intampla in Parlamentul Romaniei. PSD a ajutat UDMR sa treaca prin camera deputatilor o lege care da autonomie larga Tinutului Secuiesc.

Este incredibil unde s-a ajuns și ce intelegeri se fac in Parlamemt. În timp ce noi ne luptam cu Pandemia de coronavirus, luptam pentru vietile romanilor, PSD-ul marele PSD se lupta in birourile secrete in Parlament ca sa dea Ardealul ungurilor. Oare ce v-a promis Victor Orban in schimb?

, a spus Klaus Iohannis.