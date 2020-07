Klaus Iohannis, declarație de presă după noul record de cazuri

In articol:

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat joi că a transmis Parlamentului informarea privind starea de urgenţă instituită pe întreg teritoriu al României, prin decretele din 16 martie şi 14 aprilie.

Principalele declarații ale președintelui Klaus Iohannis:

- Am transmis Parlamentului o dare de seamă privind acțiunile din timpul Stării de urgență. Documentul prezintă în mod sintetic și transparent acțiunile pe perioada stării de urgență. Documentul conține propuneri de măsuri pentru provocări similare

Pandemia Covid 19 a generat o criză la nivel mondial

- Ne aflăm la aproape jumătate de an de la momentul în care OMS recunoștea riscurile majore ale epidemiei cu noul coronavirus

- Noul coronavirus a schimbat radical viețile tuturor și a pus la încercare sistemele de sănătate

- Realitatea ne arată acum că pericolul unei răspândiri masive a virusului, care să nu poată fi ținută sub control, a putut fi evitat doar prin măsuri ferme

România a acționat la timp și eficient. La 16 martie am semnat decretul pentru instituirea stării de urgență

- Unica rațiune a măsurilor restrictve a fost evitarea unui scenariu negru, inevitabil mai ales în condițiile în care România nu avea stocuri medicale pentru situații de urgență

- România a acţionat la timp şi eficient. Pe 16 martie am semnat decretul privind instituirea stării de urgenţă, în urma evaluărilor, a discuţiilor din CSAT, a consultării memnbrilor Guvernului

- În evaluarea situaţiei, am luat în considerare una dintre caracteristicile esenţiale care diferenţiază România de statele europene şi anume o diasporă numeroasă

- Evoluţia a scos la iveală caranţe, în special în sistemul medical. Mai mult, pandemia a scos la iveală o serie de fragilităţi sistemice, precum o economie naţională puternic dezechilibrată, lipsa investiţiilor şi o capacitate administrativă redusă. Criza de coronavirus a pus o presiune uriaşă pe instituţiile publice, care au fost ani la rând slab finanţate. Diletantismul a avut un impact negativ asupra capacităţii statului de a răspunde unor asemenea provocări

- În pofida acestor condiţii deosebite, instituţiile implicate direct în managementul crizei, au reuşit, prin implementarea unor măsuri dure, să diminueze efectele create de COVID-19. Acest lucru ar fi fost imposibil fără profesionalismul şi dedicarea cadrelor medicale

- Răspunsul cetăţenilor la apelul autorităţilor a fost în mod covârşitor pozitiv. Românii au înţeles gravitatea situaţiei şi necesitatea măsurilor adoptate. La rândul lor, sectorul neguvernamental şi cel economic s-a alăturat autorităţilor

- Prin promptitudinea răspunsului autorităţilor la criza sanitară, precum şi prin măsurile luate, România s-a dovedit a fi una dintre ţările cu capacitatea necesară de a gestiona urmările COVID-19

- Astfel, datele statistice de la nivel mondial şi european relevă faptul că, deşi nu dispune nici pe departe de mijloacele altor state membre, România a gestionat eficient această criză sanitară, în timpul stării de urgenţă. Paşii făcuţi în direcţia unei digitalizări trebuie gestionaţi în continuare

- E nevoie ca împreună, uniți, autorități, politicieni, jurnaliști, societate civilă, să transmitem cetățenilor un mesaj unitar: Virusul e real, el nu are culoare politică, nu dispare prin lege sau prin negarea lui. Fac un apel la Parlament să adopte urgent cadrul legislativ necesar