Klaus Iohannis anunță noi schimbări după 15 iunie

Preşedintele Klus Iohannis a anunţat marţi că după 15 iunie se pot redeschide mall-urile, fără restaurante şi fără locuri de joacă, vor fi posibile evenimente private cu număr limitat de persoane şi va fi posibilă redeschiderea after-school-urilor şi grădiniţelor private.

”Începem sezonul estival şi am analizat că va fi posibilă deschiderea piscinelor exterioare”, a adăugat preşedintele. El a precizat că măsurile de izolare la domiciliu au ocupat spaţiu lung în analiza participanţilor la discuţiile de marţi.

”E important să renunţăm la unele măsuri, acolo unde este posibil”, a admis Iohannis.

Preşedintele a subliniat că lucrurile vor fi mai relaxare în relaţia cu statele unde numărul de îmbolnăviri este mic, unde în ultimele 14 zile sunt înregistrate sub 5 cazuri la un milion de locuitori.

”Deocadamdată, la acest criteriu nu se încadrează state ca Italia, Spania, Franţa, Belgia, Suedia, Olanda. Vom urmări comunicările de la nivelul UE şi acolo unde lucrurile se schimbă în sensul bun, vom reacţiona imediat”, a menţionat Klaus Iohannis.

„Suntem de părere că se impune prelungirea stării de alertă. Sigur, vor fi mai puține restricții propuse, va fi un pic mai simplu, dar considerăm că nu se poate continua fără a avea acest instrument numit starea de alertă. Sunt măsuri care obligatoriu trebuie continuate: distanțare, portul măștii, igienă. Evitarea aglomerărilor mari. Trebuie să înțelegem că vor rămâne în continuare”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

Referitor la faptul că Parlamentul trebuie să ia în dezbatere prelungirea stării de alertă, preşedintele le-a cerut parlamentarilor să fie responsabili.

El a argumentat că Guvernul a luat cele mai bune măsuri, care au dus la o răspândire limitată a epidemiei.

”Aţi umărit un studiu nou, conform căruia fără aceste măsuri, în Europa am fi avut milioane de decese. Faptul că am impus aceste măsuri ne-a făcut să controlăm răspândirea epidemiei. Dragi parlamentari, nu puneţi sub semnul întrebări aceste măsuri care s-au dovedit corecte”, s-a adresat el senatorilor şi deputaţilor.

Preşedintele Klaus Iohannis a discutat marţi cu premierul Ludovic Orban, cu secretarul de stat Raed Arafat şi cu miniştrii Sănătăţii, de Interne, Apărării şi cu ministrul Economiei noile măsuri de relaxare de la 15 iunie. Aceasta în condiţiile în care Arafat consideră că nu se poate vorbi despre o relaxare totală a măsurilor de prevenire a infecţiilor cu coronavirus, având în vedere că nu există încă o scădere constantă a numărului de cazuri noi, iar ministrul Sănătăţii a vorbit chiar despre posibilitatea prelungirii stării de alertă. De cealaltă parte, patronatele din turism cer noi măsuri pentru reluarea activităţii în domeniu.