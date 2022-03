Klaus Iohannis și Volodimir Zelenski au vorbit din nou la telefon! Ce asigurări i-a făcut liderul de la Cotroceni

In articol:

La granițele României are loc un război în toată regula între Rusia și Ucraina, care durează deja de 34 de zile și probabil va mai dura, căci Vladimir Putin nu dă semne că ar vrea să dea înapoi până cînd ceea ce el numește „operațiunea militară specială” nu-și va îndeplini scopul.

Eliberarea Ucrainei despre care liderul de la Kremlin tot vorbește a dus la moartea a zeci de mii de oameni: militari ruși, ucraineni, civili nevinovați și neînarmați, inclusiv copii. Blocurile de locuințe, spitalele, intituțiile publice, toate se prefac în mormane de moloz, după ce sunt atacate cu rachete rusești.

Peste 10 milioane de oameni au decis să-și lase munca de-o viață și să plece, cu doar o traistă, spre țările vecine, printre care și România. Oamenii simpli și ONG-urile i-au întâmpinat pe ucrainenii refugiați cum au putut mai bine. De asemenea și statul a decis să se implice și oferă un decont pentru fiecare om ajutat. Totodată, țara noastră s-a transformat întrun hub umanitar pentru Ucraina, de unde pornesc ajutoare care sunt transportate direct în țara lui Zelenski. Recent, președintele ucrainean și liderul de la Cotroceni au avut o discuție telefonică. Iată ce s-a discutat!

Klaus Iohannis [Sursa foto: presidency.ro]

România va continua să sprijine Ucraina pe tot parcursul războiului cu Rusia și va avea grijă de toți refugiații ucraineni care aleg să rămână în țara noastră sau care doar o tranzitează pentru a merge cât mai departe de conflictul militar. Totodată, liderul de la Cotroceni a anunțat că peste 125 de camioane cu ajutoare (alimente, medicamente, muniție, arme defensive), ambulanțe și mașini de pompieri au ajuns în țara lui Zelenski prin hub-ul umanitar din Suceava.

„Am discutat cu președintele Zelenski despre situația critică din Ucraina. România va continua să aibă grijă de fiecare cetățean care sosește în țara noastră. Peste 125 de camioane cu ajutoare, ambulanțe și mașini de pompieri din România și alte state membre ale UE au sosit în Ucraina prin intermediul hub-ului umanitar din Suceava”, a scris șeful statului român pe twitter.

