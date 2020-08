In articol:

Bărbatul înainte de slăbi

Povestea bărbatului, care a fost părăsit de soție pentru că era prea gras, a ajuns virală! Femeia nu a ținut cont de iubirea dintre ei doi și a renunțat la omul iubit doar pentru faptul că nu arăta cum își dorea ea.

Bărbat părăsit de soție pentru că era gras

Bărbatul supraponderal a fost părăsit de soția lui pentru că era mult prea gras ca să facă dragoste. Totuși, soțul a reușit să devină o altă persoană și decizia soției l-a făcut pe bărbat să slăbească. Deși a trecut prin această schimbare, iar oamenii au fost impresionați de povestea lui, Stephen Rigo nu se simte pregătit pentru o nouă relație.

Stehphen Rigo după ce a slăbit 100 de kilograme

În anul 2016, Stephen a reușit să renunțe la mâncarea de tip fast-food și a slăbit 100 de kilograme. În momentul în care bărbatul a fost părăsit de soția lui cântărea 184 de kilograme.

"Relația mea cu soția s-a deteriorat din cauza greutății mele. Am fost în depresie, iar între noi nu mai exista intimitate. Viața mea sexuală era la pământ. Cred că lipsa de încredere în mine și kilogramele în plus au îndepărtat-o. Am ajuns să divorțăm, iar apoi mi-am schimbat stilul de viață. Am mers la sală, deși mi-a fost greu și am încercat să adopt un stil de viață sănătos. Mănânc între orele 17 și 19.", a declarat bărbatul, potrivit The Mirror.

Stephen Ringo este de părere că va fi un partener destul de implicat în viitorul apropiat, dacă va reuși să reuși să scape și de excesul de piele. Faptul că se simte din ce în ce mai bine în pielea lui este un beneficiu destul de mare.