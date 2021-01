L-am găsit pe tatăl lui Culiță Sterp! Faimosul de la Survivor a fost părăsit de părintele său în 2014! Cum arată și cu ce se ocupă acum bărbatul? EXCLUSIV

In articol:

Culiță Sterp de la Survivor este un personaj extrem de popular și iubit datorită muzicii sale. Nu doar el este cunoscut ci și familia lui. Fratele lui, Iancu, surorile dar și mama Geta apare pe Youtube și la televizor, câștigând simpatia oamenilor de acasă.

Tatăl lui Culiță de la Survivor este cioban

Puține lucruri se știu însă despretatăl lui Culiță și al fraților lui . Bărbatul nu a apărut în public decât o singură dată, într-o fotografie de la nunta surorii lui Culiță. Asta și pentru că bărbatul a plecat de lângă familia lui și nu s-a mai întors niciodată.

Tatăl lui Culiță a plecat în 2014

Tatăl lui Culiță Sterp se numește Nicolae (are același nume precum cântărețul) și în prezent locuiește la Lugoj. El și mama lui Culiță s-au despărțit în anul 2014, atunci când bărbatul a hotărât să-și vadă de viață, departe de partenera lui și cei patru copii pe care-i aveau împreună. Nu s-a pus problema de divorț, pentru că ea și mama Geta nu au fost căsătoriți niciodată. Tocmai de aceea, Culiță și frații lui poartă un alt nume față de mama lor :

ei au numele de familie Sterp iar pe Geta o cheamă Gutiu. Nicolae se ocupă tot cu creșterea animalelor, el fiind de profesie cioban.

Tatăl lui Culiță (în mijloc), la nunta uneia din fiicele lui

Culiță Sterp: ”Este trist și dureros...”

”Tata a plecat de acasă și nu s-a mai întors niciodată. Ne este dor de el, dar ținem legtura și ne vedem când putem! L-am sunat acum două luni, să văd ce mai face. El, în schimb, nu a pus mâna pe telefon deloc de atunci. Este trist, dureros, dar asta este... e tata și îl iubesc atât eu cât și frații mei, indiferent de atitudinea lui față de noi”, a spus Culiță Sterp la Teo Show.

Tatăl lui Culiță este cioban

”Nu din cauza mea nu m-am măritat cu Nicolae, tatăl lui Iancu, eu mi-aș fi dorit din tot sufletul acest lucru. Orice fată își dorește să fie mireasă când este tânără, l-am iubit din toată inima, a fost primul meu bărbat și ultimul până în momentul de față, însă așa a fost. Am rămas însărcinată cu cel mare, am zis că facem nunta la anul, apoi că nu o mai facem și tot așa, am ajuns să am mulți copii. Nu a fost nuntă și nici un act, decât dragoste sinceră”,a mărturisit și Geta, mama fraților Sterp.