„L-au mai blocat 8 ore” Ce a pățit Alina Eremia, atunci când se afla la un festival!? Situația neplăcută cu care s-a confruntat artista. Ce mărturisiri a făcut în mediul online

In articol:

Alina Eremia s-a confruntat cu o situație mai puțin plăcută, chiar atunci când se afla la un festival din țară. Deși a mers la eveniment pentru a se distra, lucrurile au luat o întorsătura neașteptată.

Ce a pățit Alina Eremia, chiar atunci când se afla la un festival?

Astfel că nu s-a putut abține și a împărtășit cu fanii ei momentul neplăcut prin care a trebuit să treacă. Iată ce a spus cântăreața despre problema pe care a întâmpinat-o și ce s-a întâmplat, de fapt!

Artista a fost la un festival, unde trebuia să se relaxeze, însă nu a putut să o facă pe deplin, iar motivul este unul de-a dreptul neplăcut. Se pare că și-a spart telefonul în timpul evenimentului, iar asta nu e tot. După ce l-a băgat în buzunar, acesta s-a blocat, iar până a ajuns la service a trecut ceva timp. Astfel că după 24 de ore artista și-a recuperat telefonul reparat.

„Cum mă simt acum că am telefon după un detox de 24 de ore. Mi-am spart display-ul la festival și nu mai funcționau senzorii. L-am ținut în buzunar și se tasta greșit parola și evident că s-a blocat. 8 ore.

Când într-un final am găsit pe stoc să-l înlocuiesc, la service l-au atins și l-au mai blocat 8 ore. Minunaaat!

Așa îți dai seama de gradul de dependență. N-a fost nici rău, dar nici bine”, a scris Alina Eremia, pe contul ei oficial de Instagram.

Alina Eremia, despre pasul cel mare la altar

Alina Eremia a ajuns la vârsta de 29 de ani, iar în urmă cu ceva timp a vorbit despre pasul cel mare la atare.

Artista are o relație cu iubitul ei, Edi, de aproximativ 8 ani, însă nu a fost cerută în căsătorie. Cu toate acestea, ea a precizat faptul că își dorește să se mărite, având exemplu părinților ei. De asemenea, cântăreața a menționat că mai are o dorință, și anume, aceea să aibă parte de o cerere la care să nu se aștepte și să rămână surprinsă.

„Da, normal(n.red. își dorește să se căsătorească). Am ca exemplu elocvent părinții mei. Eu nu m-am gândit încă să-l cer, eu știu că el are de mult chestia asta în plan, însă nu am grăbit niciodată pasul ăsta. La modul serios, cu inel, nu m-a cerut, pentru că altfel îl purtam deja, pentru că aș fi zis „da”, dar nici eu nu am dat semne din punctul ăsta de vedere.

Am lăsat să curgă relația în mod firesc, să ne bucurăm unul de celălalt și evident că pasul ăsta se va întâmpla, nu știu când, dar îmi place să fiu surprinsă”, a spus Alina Eremia, pentru viva.ro .

Alina Eremia și iubitul ei, Edi Barbu [Sursa foto: Facebook]