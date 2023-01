La aproape 3 luni de la moarte lui Nosfe, Mădălina Crețan face dezvăluiri uluitoare! Ce se întâmplă acum în viața ei: „Poate sună puțin ciudat”

In articol:

Nosfe s-a numărat printre cei mai iubiți și apreciați artiști de la noi din țară, iar vestea că s-a stins din viață a luat prin surprindere o țară întreagă, fanii regretatului cântăreț fiind în stare de șoc la aflarea veștii. Au trecut aproape trei luni de când Darius Crețan, pe numele său, a decedat, în urma sa lăsând o soție, pe Mădălina, dar și o fiică, Iris.

Mădălina Crețan este foarte activă pe rețelele de socializare și face tot ce îi stă în putință pentru a păstra amintirea lui Nosfe vie, în continuare, în sufletele celor ce l-au iubit și l-au apreciat.

Recent, însă, Mădălina Crețan a venit cu o serie de declarații dureroase, la aproape 3 luni de la moartea soțului ei, dezvăluind cum este viața sa fără cel ce i-a fost partener aproape un deceniu.

” Poate sună puţin ciudat, dar pentru că el nu era acasă sau era foarte rar, avem momente în zi şi eu şi Iris în care părcă nu s-a schimbat nimic, Darius pleca după ce o lăsa pe Iris la şcoală şi se întorcea după miezul nopţii, în weekend stătea mai mult pe acasă, dacă nu existau concerte, weekend-urile erau cumva pentru noi.

Nu ştiu cum e casa, e plină momentan, aşa cum am mai spus, avem mulţi oameni care sunt langa noi si fizic și nu numai. Eu provin dintr-o familie foarte mare, mama mea mai are încă 3 surori, fiecare are copii, verişorii mei, avem nepoţei şi cumva prin rotaţie…

Avem nişte vecini cu care ne înţelegem foarte bine, cu care am făcut o poartă între noi, cu care voiam să facem de fapt de mult, dar s-a concretizat puţin mai cu viteză, sunt şi mătuşa şi unchiul lui Darius care s-au mutat de la Galaţi acum 2 ani la Baloteşti, vin şi ei, cumva sinceră să fiu uneori poate aş vrea să fie puţin mai linişte, deşi ştiu că atunci când urmează linişte mă panichez şi poate n-aș mai vrea să fie linişte ”, a declarat Mădălina Crețan, pentru un post TV.

Nosfe, Mădălina Crețan și fiica lor, Iris [Sursa foto: Instagram]

Nosfe a murit în urma unui infarct

Vestea că Nosfe s-a stins din viață a luat prin surprindere o țară întreagă. Artistul a murit la vârsta de 37 de ani în urma unui infarct, pe care l-a suferit după susținerea unui concert în Capitală, alături de colegii din trupa Ș.A.T.R.A Benz.

Tragedia s-a petrecut acasă, iar cea care l-a găsit prăbușit la pământ a fost chiar soția sa, Mădălina, care a chemat de îndată ajutoare. Din nefericire, însă, cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a salva viața artistului, fiindu-i astfel declarat decesul, pe data de 16 octombrie 2021.