Multi ar fi tentati sa raspunda ca aceasta a fost creata pentru a agata recipientele respective in cui, dar nu e asa!

Fiecare cratita sau tigaie are la capatul din exterior al manerului o gaura nici prea mica, nici prea mare. Ati fi surprinsi sa aflati care este explicatia ei!

La ce foloseste de fapt gaura de pe manerul cratitelor si tigailor

Ei bine, putine gospodine folosesc acel locas al manerului vasului de gatit asa cum trebuie, in scopul pentru care a fost facut acolo. Cei mai multi cred ca gaura aceea este pentru organizarea in bucatarie sau camara, pentru ca tigaia sau cratita cu pricina sa poata fi agatata intr-un cui. Gresit!

Gaura din capatul manerului vaselor de gatit este pentru a sprijini acolo lingura de lemn pe care o folosesti atunci cand amesteci in mancare. Si nu numai lingura de lemn, ci orice instrument utilizezi pentru a amesteca preparatul pe care il gatesti in momentul respectiv in tigaie sau cratita.

Pozitionand lingura in lacasul din capatul dinspre exterior al manerului, aceasta nu se va incinge si nici nu va lua foc de la flacara aragazului in functiune. In plus, ai si unde o aseza ca sa o ai la indemana atunci cand ai nevoie de ea in timpul procesului de gatire.