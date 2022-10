La ce meserie visa Sorin Bontea, în adolescență? Fanii au rămas mască atunci când au auzit

In articol:

Sorin Bontea este unul dintre cei mai cunoscuți bucătari de la noi din țară, iar prin prisma aparițiilor sale TV, telespectatorii l-au descoperit pe bărbat dincolo de talentul și pasiunea pentru bucătărie, fiind o persoană carismatică și cu un simț al umorului dezvoltat, calități prin intermediul cărora a intrat rapid în sufletele românilor.

Ei bine, însă, deși are o mulțime de admiratori, puțini dintre aceștia știu că, de fapt, chef Bontea avea cu totul și cu totul alte planuri pentru viitorul său, mai precis să ajungă în industria muzicală. În perioada adolescenței, acesta chiar își propusese să facă ceva în acest sens, însă niciodată nu a reușit, îndreptându-și apoi atenția către o altă meserie.

''Mi-ar fi plăcut, da. Cântam pe la bloc cu prietenii, la chitară. Ziceam că mă duc în fiecare an la școala populară de artă. Puteai să mergi să te înscrii sau să dai un examen sau ceva, nu mai știu cum era atunci. Nu s-a întâmplat. În fiecare an cred că era toamna, nu știu când începea. Nu apucam să ajung. Pur și simplu nu a fost să fie. După care, la 16 an m-am angajat în cârciumă și până s-a dus naibii tot'', a declarat Sorin Bontea.

Sorin Bontea are o prietenie strânsă cu Răzvan Fodor

Răzvan Fodor și Sorin Bontea sunt prieteni de mai bine de un deceniu, iar cei doi au fost colegi în mai multe emisiuni TV.

Cei doi bărbați s-au apropiat mai mult atunci când au participat în cadrul unui show TV, atunci când au plecat împreună, ca o echipă, într-o aventură în Asia.

„Cu Sorin mă lega o prietenie de zece ani, atunci ne-am cunoscut prima oară și am lucrat trei sezoane la(...). Am ținut legătura apoi, nu să ne facem vacanțe împreună, dar mereu am vorbit.

Faptul că în(...) am stat împreună 57 de zile, că zi de zi trebuia să ne descurcăm, să supraviețuim, să înaintăm, să ne ducem unul altuia nervii și frustrările, iar seara să ne băgăm amândoi în același pat și să încercăm să adormim cât mai repede pentru ca a doua zi să o luăm de la capăt a legat între mine și Sorin ceva mai presus de prietenie! E un camarad, un frate mai mare!

Când el era jos, eu încercam să îl ridic, când eu eram cu nervii la pământ mereu îmi spunea o vorbă părintească, mereu a știut cum să mă ia și cum să mă ridice în momentele în care eram foarte demotivat. Nu s-a schimbat absolut nimic, ne auzim săptămânal la telefon, de când suntem și colegi de trust am avut tot felul de proiecte împreună. A fost o experiență din care cu siguranță am câștigat un prieten pe viață și un frate mai mare pe care nu l-am avut până acum.”, a spus Răzvan Fodor pentru Viva!.