La doar 17 ani, greutățile îi apasă pe umeri. Operat de cinci ori, Dănuț se zbate să muncească, pentru a-și îngriji mama grav bolnavă. Abia reușesc să trăiască, cu numai 200 de lei pe lună

Dănuț, un băiat de doar 17 ani, are o poveste de viață tulburătoare. Deși este la vârsta la care ar trebui să aibă o mulțime de visuri și planuri pentru viitorul, băiatul duce pe umerii săi o povară, greu de imaginat. În ciuda faptului că se confruntă cu probleme grave de sănătate, tânărul a găsit puterea de a munci pentru mama lui, care, din păcate, este bolnavă.

Cu toate acestea, suma de doar 200 lei este foarte mică pentru tot ceea ce le trebuie.

Un ONG a făcut publică povestea de viață a lui Dănuț, vorbind despre drama prin care este nevoit să treacă în fiecare zi.

Dănuț, poveste de viață emoționantă

Chiar dacă are 17 ani și s-a născut cu picioarele strâmbe, motiv pentru care de-a lungul anilor a fost supus la cinci operații, Dănuț muncește pentru a pune o pâine pe masă. Adolescentul are grijă de mama sa care este grav bolnavă și găsește întotdeauna puterea de a răzbate, chiar dacă la rândul său are probleme de sănătate.

Din cauza malformației cu care s-a născut, Dănuț are dureri mari atunci când pășește, tocmai de aceea nu poate munci foarte mult, deși își dorește acest lucru. Cu cei 200 lei pe care îi strânge la finalul lunii din ajutorul pe care îl oferă vecinilor săi, băiatul are două guri de hrănit.

Asociația „Povestea Mea” a vorbit despre cazul lui Dănuț și le-a cerut ajutorul oamenilor binevoitori pentru a dona.

Membrii asociației luptă pentru astfel de cazuri sociale, așa cum este și situația băiatului de doar 17 ani.

„Nu am îndrăznit să mă plâng niciodată, chiar dacă privirile celor din jur au fost ațintite către mine cu milă, crezând probabil că sunt un alt copil aruncat în brațele sorții.

La cei 17 ani am dat piept cu viața și am mers chiar și la cele mai grele munci, strângând din dinți și îndurând chinuri greu de imaginat. Nu am avut încotro, nu avea cine să facă asta, tatăl alegând un alt drum în viață iar mama lovită și ea de o boală cruntă.

- Cât de rău te doare?

- Piciorul, nici nu îl mai simt! Cel mai rău mă dor cuvintele și privirile celor din jur. Strigătele lor le aud chiar și noaptea în somn.

Au ales să îmi spună schiopu’, poate le-a fost greu să mă strige Dănuț, eu în schimb aveam decât să îi privesc, să le zâmbesc și să le spun că pot oferi mai mult de atât.

Problema mea a fost un dar dacă îl pot numi așa, nu o alegere, de parcă mi-aș dori să trăiesc cu cei 200 lei pe care îi oferă statul, atât eu cât și mama. Asta-i greutatea cea mai mare dacă ar fi să nu iau în calcul răutățile celor din jur.”, este mărturisirea dureroasă a lui Dănuț, publicată de asociația „Povestea Mea” pe contul lor de Facebook.