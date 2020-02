Debbie Hodge, în vârstă de 44 de ani, este mamă a patru copii, cel mai mic dintre ei fiind adus în urmă cu patru ani. Ea a povestit că după fiecare dintre primele trei sarcini, ea și soțul ei și-au reluat activitatea sexuală la o zi distanță. În schimb, după ce a născut pentru a patra oară, ea și partenerul ei au făcut sex la doar două ore distanță, chiar pe patul de spital.

Declarația femeii care a făcut sex imediat după ce a născut

„În timp ce Amelia stătea în pătuțul ei, eu și soțul meu stăteam îmbrățișați în pat. Înainte să ne dăm seama ce se întâmplă, făceam deja sex. Ne simțeam extrem de apropiați unul de celălalt. Nu m-am simți sexy, dar m-am simțit specială. S-a terminat atât de repede încât nu-mi amintesc să fi simți vreo durere. Nu îmi venea să cred că tocmai făcusem asta, așa că am pus-o pe seama medicamentelor sub influența cărora eram”, a explicat Debbie Hodge, conform The Sun.

a mai povestit ea.

Din păcate, la doar câteva luni după ce bebelușul s-a născut, în ciuda vieții sexuale foarte active, Debbie și iubitul ei s-au despărțit. Acum, la aproape patru ani de la despărțirea, ea este din nou pregătită să fie într-o relație.