La spital în luna de miere! Soțul lui Emily Burghelea a avut nevoie de îngrijiri medicale: ”Este deja internat”

Emily Burghelea și Andrei trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. S-au căsătorit de curând, au împreună o fetiță minunată pe nume Amedea, iar acum au plecat și-n luna de miere cu tot cu micuța lor. Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil!” a făcut câteva dezvăluiri despre partenerul ei de viață și despre problemele de sănătate ale acestuia.

Se pare că stresul din ultima perioadă și-a pus amprenta grav pe ei, iar Andrei a fost nevoit să meargă în Turcia să-și rezolve câteva probleme medicale.

Chiar Emily a povestit, pe contul ei de Instagram, că Andrei se confrunta cu câteva probleme, de ceva timp, și astfel ea a ales să meargă în Turcia, în luna de miere, mai mult pentru soțul ei. Andrei este internat la o clinică din Turcia, iar Emily și Amedea petrec clipe de relaxare, ca fetele.

Emily Burghelea, detalii despre starea de sănătate a soțului ei

”Stiti ca se zice ca prima plecare a unui cuplu tanar casatorit, in lume, se numeste luna de miere. Asta ar trebui sa fie si pentru noi, luna de miere, dar Andrei m-a pus sa aleg si din toate tarile din lumea asta, am ales sa venim aici, unde suntem acum, in Turcia. Dar nu ca sa ne distram sau sa ne relaxam, am zis ca daca tot este el atat de bine dispus si accepta sa mergem oriunde in lume, vreau sa venim aici ca sa-si trateze niste probleme de sanatate. Este un spital foarte bun aici, unde este deja internat si imi doresc din suflet sa nu dureze foarte mult ca sa mai avem si timp sa ne distram impreuna.

Sunt niste chestii pe care le are de mai mult timp, n-a vrut pana acum sa le trateze, ca asa e el. Va ziceam ca-mi doresc sa se termine cat mai repede nebunia asta si sa-l stiu si eu bine. Am avut niste perioada extrem de aglomerate, ne-am suprasolicitat amandoi, problemele lui s-au accentuat in perioada asta si din cauza asta am decis ca este momentul sa luam o pauza si sa avem grija de noi”, a povestit vedeta, pe Instagram.

