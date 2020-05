In articol:

La un pas să fie violată în timp ce alerga

O tânără din București a ieșit zile trecute la alergat, aproape de casă, pentru a face mișcare după o lună petrecută doar în casă. Este șocant ce i s-a întâmplat fetei în plină zi. Aceasta a povestit pe rețelele de socializare cum a fost la un pas să fie violată de față cu toată lumea.

După ce a povestit întâmplarea pe Tik Tok, tânăra a primit mesaje prin care era criticată că în loc să meargă la o secție de poliție, ea stă să povestească pe internet ce i s-a întâmplat. Mai mult decât atât, mulți dinte cei care și-au dat cu părerea au considerat că vina îi aparține victimei, iar asta pentru că s-a îmbrăcat mult prea provocator pentru o ieșire la alergat. Femeia purta colanți.

„După o lună în care am stat în casă ca o moluscă, am zis să alerg și eu. Mi-am făcut o declarație, să alerg în jurul blocului, pe bulevard. Niște băieți foarte drăguți în fața mea. S-au pus, încercând să mă pipăie în mijlocul bulevardului, de față cu toată lumea, pentru că ce crezi? Am ieșit la alergat și am îndrăznit să ies în colanți. Mi se pare incredibil ce se întâmplă. Da, nu mi s-a întâmplat nimic. Dar dacă era seară? Dacă nu era nimeni pe stradă?”, a povestit tânăra pe Tik Tok.

„Nu se iese așa din casă dacă nu vrei să te atingă nimeni”, a scris un internaut, iar altul i-a explicat că nu are importanță dacă nu i se vede pielea prin îmbrăcămimte, ci materialul colanților o face prea sexy să se poată „abține să o pipăie”