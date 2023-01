Lacrimi pentru Leo de la Strehaia, în fața spitalului! Sora lui a spus ce s-a întâmplat cu el după operație: „Nu e cum a fost înainte. Este în viață, dar are complicații” 

In articol:

Familia lui Leo de la Strehaia a trecut prin momente de cumpănă, după ce afaceristul a suferit un accident vascular cerebral și a ajuns de urgență pe masa de operație.

Chiar dacă intervenția chirurgicală a reușit, iar acum bărbatul a depășit riscurile la care era expus, problemele nu s-au sfârșit pentru Leo de la Strehaia. Sora lui, Olga, a dezvăluit care este starea actuală a acestuia.

Olga de la Strehaia a dezvăluit ce se întâmplă cu fratele ei după operație: "Nu e cum a fost înainte. Este în viață, dar are complicații"

Leo de la Strehaia a fost la un pas de tragedie, după accidentul vascular suferit în penitenciar. Inițial a fost ținut sub tratament, dar starea lui s-a agravat rapid, așa că familia a fost nevoită să-și dea acordul pentru a fi supus unei intervenții chirurgicale.

Olga, sora lui Leo de la Strehaia, în lacrimi [Sursa foto: Captură YouTube]

Acum, la câteva zile după ce operația a reușit, Olga, sora lui Leo de la Strehaia, a povestit care este, de fapt, starea afaceristului: "Sunt aici cu Cristi, e alături de mine la bine și la rău și vreau să vă spun că fratele meu nu este bine așa cum trebuie. Fratele meu, Leo, nu e așa cum a fost înainte, dar îi mulțumim lui Dumnezeu că respiră bine, este în viață, dar oricum are probleme, are complicații, nu e chiar așa ușor. Eu sufăr pentru fratele meu, îmi dau viața pentru el.

Nu e cum zic toți, că eu sunt cu Cristi Marin și că nu îmi pasă de fratele meu. Noi dormim în mașină, întrebăm poliția cum se simte, cum are tensiunea, dacă poate să mănânce, să se ridice. El de când s-a operat nu s-a ridicat din pat, este la pat, nu e chiar așa bine, dar mulțumim lui Dumnezeu că a reușit operația. Voi știți că el are cu inima, că are diabet. Vreau să vă spun că eu sufăr foarte mult pentru el, eu renunț la viața mea pentru fratele meu. Fratele meu e inima mea, ochii mei din cap, sufletul meu.", a mărturisit sora lui Leo de la Strehaia cu ochii în lacrimi, într-un videoclip postat pe YouTube.

Olga și Leo de la Strehaia [Sursa foto: Facebook]

Și mama lui Leo de la Strehaia a oferit detalii despre starea fiului ei, aflat încă pe patul de spital. Patroana suferă pentru că nu își poate vizita băiatul, care este păzit în permanență de polițiști: "Dorm în mașină de 10-12 zile la spital, că nu mă lasă niciunde. M-am rugat de paznici de am băgat mașina aici, de dorm în ea. Nu îmi dau accept acolo polițiștii, îl păzesc. Îmi mai spun și mie asistentele, femeile de serviciu cum se simte. De 10 zile, prieteni, copilul meu stă doar pe spate și nu s-a sculat nici până acum în picioare.", a dezvăluit mama afaceristului, pe canalul personal de YouTube.