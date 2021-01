Lambada, prima reacție după ce s-a zvonit că ar fi fost bătută de Tzanca Uraganul: ”Ce puteam să zic eu?”

Scandalul dintre Tzanca Uraganul și Reea și Tina continuă să ia amploare!

Reea și Tina, două vloggerițe cunoscute, i-au declarat război lui Tzanca Uraganul, după ce acesta le-ar fi adresat cuvinte grele. Deși părea că cei trei sunt prieteni, având două piese împreună, iată că a izbucnit un mega-scandal.

Cele două surori îl acuză pe Andrei Velcu că și-ar fi bătut soția, pe Lambada, acum trei săptămâni.

Ba mai mult decât atât, Reea și Tina au postat mai multe imagini cu frumoasa soție a lui Tzanca, plină de lovituri la nivelul feței. Blondina a fost surprinsă cu ochii vineți.

Tzanca Uraganul nu a explicat încă situația, însă le-a adresat cuvinte dure celor două tinere, pe care le-a considerat prietene. Manelistul spune că după ce a văzut anumite filmări cu ele, a hotărât să nu le mai vorbească. Momentan, nu se știe exact de la ce ar fi pornit conflictul, însă cei trei se acuză reciproc.

”Mii de scuze, chiar nu am știut ce este cu aceste două satane Reea și Tina când toată lumea îmi zicea. Am văzut acum recent ce poate capul lor. Eu mă oferisem să le ajută că na, dar ceea ce am văzut am rămas….”, a scris Tzanca, pe pagina lui de Facebook.

Lambada, prima reacție în conflictul dintre manelist și vloggerițe

Lambada, soția lui Tzanca Uraganu, le-ar fi sunat pe cele două fete, spunând că ea nu a avut nici un cuvânt de zis în tot scandalul. Reea și Tina au postat o parte din înregistrare:

”Ce putem să zic eu? Nu trebuie să vă supărați pe mine pentru că eu nu aveam cum să mă bag. N-aveam cum să mă bag. Eu n-am nicio vină, dacă era din cauza mea, să mă plâng eu și alea…”,spune Lambada, într-un apel telefonic.