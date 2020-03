Mai exact, după ce fanii emisiunii au întrebat-o pe Instagram pe Larisa de la ”Puterea Dragostei” ce părerea are despre relația dintre Cătălin și Ella, șatena s-a situat, surprinzător, de partea bărbatului.

De curând, Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei” a avut ”grijă” să o atace pe Ella, bruneta cu care, timp de luni bune, s-a tot contrat din cauza lui Culiță Sterp. Mai mult, cum Ella l-a acuzat pe Cătălin că ar fi fost violent cu ea în timpul emisiunii ”Putrerea Dragostei”, Larisa Judele i-a găsit acestuia și o scuză pentru gesturile de care este bănuit că le-ar fi făcut.

Culiță Sterp și Ella de la ”Puterea Dragostei” au fost acasă la Larisa Judele, pentru o noapte! A ieșit scandal uriaș

După ce Iancu Sterp a sugerat că relațiile intime dintre Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei” și Culiță Sterp au fost suficient de dese și de... perverse, șatena a decis să dea cărțile pe față în ceea ce privește relația pe care a avut-o cu acesta. Și, înainte de asta, a decis să facă pace cu Ella de la ”Puterea Dragostei”, reușind să afle că, de fapt, și bruneta ar fi fost manipulată de Culiță Sterp pentru a le pune să se certe pentru el. ”Poate se aștepta toată lumea să ma reîntorc în emisiune pentru a avea drept la replică, însă mi-e rușine să iau parte la asemenea discuții cu toate că am căzut oarecum în plasa jocurilor lor și am intrat, live, aducând acuzații Ellei. Erau gesturi care m-au deranjat din partea ei și le susțin, însă după ce am urmărit puțin emisiunea, am luat legătura cu Ella și am rugat-o sa îmi spună dacă tot ce a confirmat ea sunt vorbe spuse de la ea sau este influențată... Pentru că erau aceleași vorbe pe care Culiță mi le spunea mie despre Ella.Undeva pute, și pute a prostie! Și, da... mi-a trimis unele vocale care cred ca au fost copy-paste. Știu că îi place să fluiere pentru a avea toată turma în jurul lui, doar că mie nu îmi place să fac parte din turma și nici să joc după cum cânta el pentru că nu este pe placul meu. Am refuzat să cred că un băiat pe care l-am respectat face gesturi de genul, după ce a stat în casa mea chiar dacă eu nu eram prezentă. Dar așa îmi trebuie când ma împrietenesc cu oameni sub nivelul meu. Asa sunt țăranii când se ajung la tv, spun vrute și nevrute și nu mai contează că omul pe care calci te-a ajutat”, ne-a spus, în exclusivitate, Larisa de la ”Puterea Dragostei”.