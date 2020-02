Larisa, fostă concurentă la ”Puterea Dragostei”, prima dintre cele care s-a aflat că a făcut videochat, a decis să vorbească despre imaginile virale cu Bianca de la ”Puterea Dragostei” din prisma videochat-ului.

Citeste si: Roxana, prima reacție după ce a văzut imaginile cu Bianca de la Puterea Dragostei: „Eu am făcut videochat, dar nu cu...”

Citeste si: Bogdan Mocanu, declaraţie şocată despre filmările cu Bianca, la videochat! "Acel băiat a renunțat la toate normele de bun simt și discreție"

”E un șoc pentru toată lumea, dar să ne revenim,. Nu de doar chat, este mult mai mult, e vorba de filme pentru adulți. Eu cred că ea niciodată nu a crezut că va fi descoperită și pe asta a mizat. De aceea și râdea de cineva că a făcut ceva. Dar e important de reținut că videochatul este una, filmele pentru adulți sunt alceva. Diferența dintre ce am făcut și eu, și alte concurente, este că noi eram singure în cameră”, explică Larisa după ce a văzut imaginile cu Bianca de la ”Puterea Dragostei”.

Mai mult decât atât, Larisa nu regretă deloc că Bianca de la ”Puterea Dragostei” a ajuns în situația asta. ”Când au apărut imaginile cu mine, mai mulți bărbați din Constanța m-au contactat și mi-au spus că ea a făcut acest lucru, că ar fi fost filmată, pe bani... Dar eu niciodată nu am avut dovezile necesare. (...) Eu întotdeauna am spus că fata asta ascunde ceva. (...) Toată tevatura a pornit de la mine, când au apărut imaginile cu mine. Iar atunci, la momentul acela, nimeni, dar absolut nimeni, nu a dat în mine. În afară de ea. Toată lumea s-a adunat la mine în cameră și mi-au spus ce au făcut... Erau toate acolo, doar ea nu... Acum am înțeles de ce nu era acolo: voia să arate că ea este super ok, că ea este supercurată, chiar dacă lucrurile s-au dovedit a nu fi deloc așa”, explică Larisa de la ”Puterea Dragostei”.

Mai mult decât atât, Larisa crede că relația dintre Bianca și Livian de la ”Puterea Dragostei” mai are zero șanse de ”supraviețuire”. ”Livian nu știa, sunt sigură. Adică, deși ea a zis că i-a spus totul, cred că asta nu i-a zis. Asta nu se putea omite, nu e vorba că a mâncat o sarma în plus la masă... A făcut totuși filme pentru adulți... Cred că Livian simte cel mai jignitor lucru: mila. Livian o să îi ia apărarea și se vor despărți... El s-a pripit... E trist pentru că tatăl lui, Nelson, a spus-o în nenumărate rânduri că ea nu e potrivită pentru el. (...) Ea nu are fundație, ca om”, a mai spus Larisa de la ”Puterea Dragostei” despre Bianca Comănici.

În altă ordine de idei, Larisa a mai făcut o serie de dezvăluiri despre Bianca de la ”Puterea Dragostei”. ”La început, la Puterea Dragostei, stăteam cu ea în cameră. Și, în primele zile, ce crezi că m-a întrebat? M-a întrebat de când nu am mai avut contact intim. Normal, am întrebat și eu de ce vrea să fie așa ceva, iar ea mi-a răsouns, citez: ”Eu nu am mai avut de o săptămână și nu mai pot”. Apoi au început să se întâmple lucruri”, povestește Larisa.

Mai mult, Larisa este convinsă că Bianca de la ”Puterea Dragostei” va încerca să se victimizeze., mai spune Larisa de la ”Puterea Dragostei”.

Bianca de la ”Puterea Dragostei”, eroina unor filmulețe fără perdea

Bianca de la ”Puterea Dragostei” a fost surprinsă în timp ce, cu ceva timp în urmă, făcea videochat. Mai mult, imaginile devenite deja virale pe internet, nu o prezintă pe Bianca de la ”Puterea Dragostei” doar singură, ci și în compania unui tânăr făcând sex, normal și oral, conform indicațiilor primite de la cei care le urmăreau presațiile din fața camerelor de luat vederi și plăteau bani serioși pentru asta.

Bianca de la ”Puterea Dragostei”, prima reacție după ce au apărut imaginile

Bianca de la ”Puterea Dragostei”nu mai poate scoate capul în lume după ce au apărut imagini cu ea făcând videochat și mai apoi, mai multe filme pentru adulți cu ea în rolul principal. Fanii concurentei de la Puterea Dragostea au așteaptat cu mare răbdare un răspuns de la ea sau de la Livian și au încercat pe toate căile posibile să scoată o reacție de la cei doi. „Două lucruri te definesc! Răbdarea ta atunci când nu ai nimic și atitudinea ta atunci cand ai totul”, a scris Bianca de la ”Puterea Dragostei” pe Instagram.