Larisa, primele declarații după ce a fost desemnată câștigătoare. Și-a deschis sufletul și a vorbit despre relația cu Ionuț: "Sunt foarte fericită, dar mă simt și eliberată"

"Casa Iubirii" și-a desemnat câștigătorii în ediția de duminică, 15 ianuarie. După un sezon memorabil, trăit la intensitate maximă, Larisa și Sorin au fost votați pe primele locuri și au primit fiecare câte 75.000

de lei. Iată ce declarații a făcut tânăra, la scurt timp după marele deznodământ!

Larisa, prima reacție după ce a câștigat premiul în valoare de 75.000 de lei: "Sunt foarte fericită, dar mă simt și eliberată"

Larisa a venit însoțită în "Casa Iubirii" de sora ei geamănă, dar s-au separat rapid, după eliminarea lui Dori. La scurt timp l-a cunoscut pe Ionuț, iar parcursul ei în competiție a luat o întorsătură total neașteptată. S-au îndrăgostit și au format un cuplu, dar neînțelegerile i-au făcut, în cele din urmă, să pună capăt relației.

Chiar și așa, Ionuț i-a fost alături Larisei până în ultimul moment, în cadrul emisiunii: "Sunt foarte fericită și datorită premiului, dar mă simt și eliberată, pentru mine nu că a fost presiune în emisiune, dar aveam multe gânduri de atâta timp. Mă simțeam închisă în casă, eu trebuie să fac ceva, nu pot să stau atâta timp în casă. Înainte să intrăm în gală, domnul acesta de lângă mine (n.r. Ionuț) a avut o stare foarte proastă și eu, ca persoană, dacă văd un om că se simte rău, încerc să vorbesc cu el. Dar din partea lui vedeam un fel de respingere. I-am zis la un moment dat: 'Eu nu mai vorbesc cu tine!'. Am mai avut niște probleme de acasă, am văzut pe TV momente, cum am petrecut noi doi și am început să izbucnesc.", a povestit Larisa, în exclusivitate la "Culisele Iubirii".

Larisa și Sorin [Sursa foto: Captură video]

"Tot ceea ce s-a întâmplat între noi a fost foarte complicat, cumva și stresul emisiunii, oamenii care ne presau. Cred că asta ne-a făcut cumva să avem atâtea întâmplări ciudate. Trecem prin momente grele pentru că avem sentimente și știm că se poate ca noi doi să nu mergem pe același drum, momentan nu avem același capăt.", a completat Ionuț.

Larisa și Ionuț [Sursa foto: Captură video]

Mai există șanse de împăcare între Larisa și Ionuț?

Larisa și Ionuț au vorbit deschis și despre motivele care i-au adus în pragul despărțirii. Chiar dacă susținătorii speră încă la o împăcare între ei, cei doi au dat de înțeles că momentan nu se gândesc să-și reia povestea de iubire, deși au încă sentimente unul pentru celălalt:

"Ionuț: Când ai sentimente pentru o persoană e greu să accepți anumite chestii care te deranjează, am făcut foarte multe compromisuri și eu, și ea. Am lăsat foarte mult unul de la altul, s-a întâmplat să ne îndrăgostim cu adevărat, totul a mers foarte natural între noi doi.

Larisa: Am văzut că avem gândirile total diferite. La un moment dat, dacă am văzut că nu-s eu persoana potrivită pentru el, am început să accept (n.r. despărțirea), să-mi fie mai ușor.", au mărturisit Larisa și Ionuț.