Larisa Udilă a crezut că nu se va recupera după ce a născut: ”Parcă îmi cădea burta”. Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil”, destăinuiri emoționante

Larisa Udilă a devenit, de curând, mămică unui băiețel sănătos, pe nume Milan Alexandru. Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” este foarte activă pe rețelele de socializare și îi informează pe urmăritorii ei din online referitor la activitățile de zi cu zi.

Larisa nu a ezitat să-l arate pe băiețelul ei, pe Instagram sau pe Facebook, iar internauții au apreciat acest lucru. Mai mult, Larisa primește foarte multe mesaje de apreciere de când a devenit mămică de băiat.

Printre sutele de mesaje de susținere, Larisa a răspuns și la câteva dintre întrebările curioșilor. Vedeta a fost întrebată cât de repede s-a recuperat după cezariană.

” In prima zi credeam ca nu ma voi recupera niciodata. A fost un sentiment foarte ciudat...parca imi cadea burta pe jos. A treia zi, m-am externat si am stat toata ziua in picioare. Consider ca m-am recuperat extrem de repede”, a mărturisit Larisa Udilă, pe contul ei de Instagram.

” In perioada asta incerc sa stau cat mai mult cu bebe, este foarte important atat pentru el, cat si pentru mine. Din septembrie imi reiau activitatea si voi povesti totul despre aceasta perioada”, a mai spus Larisa, după ce un internaut a întrebat-o dacă este bine.

Larisa Udilă, despre vergeturile cu care s-a ales pe perioada sarcinii

Larisa Udilă a fost criticată, cât timp a fost gravidă, că a avut vergeturi, lucru normal pentru orice femeie, mai ales însărcinată. Ei bine, acum vedeta a fost luată la întrebări, din nou, despre vergeturi.

